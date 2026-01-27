풀무원, 온라인몰서 설맞이 선물세트 기획전… 최대 65% 할인

풀무원은 설 명절을 맞아 공식 온라인몰 ‘샵(#)풀무원’에서 내달 13일까지 ‘2026 설맞이 기획전’을 진행한다고 27일 밝혔다.
이번 기획전은 유기농, 친환경, 저탄소, 무항생제, 동물복지, ASC 인증 등 풀무원이 지향하는 지속가능성 가치를 담은 상품들로 구성됐으며, 풀무원식품, 올가홀푸드, 풀무원건강생활, 풀무원녹즙 등 전 브랜드의 대표 선물세트를 최대 65% 할인된 가격에 선보인다.
상품군은 3만 원 미만 실속형부터 올가의 프리미엄 상품까지 다양하다. 주요 상품으로는 ▲풀무원식품 ‘노을해심 선물세트 1호’, ‘프로틴 하루견과 선물세트’ ▲올가 ‘행복 사과/배 혼합세트’, ‘무항생제 1+ 한우 명품세트’, ‘법성포 굴비세트 9호’, ‘구워만든 우리쌀 전병 선물세트’, ‘액상차 3종 혼합 선물세트’ ▲풀무원건강생활 ‘녹용진 선물세트’ 등이 준비됐다.
구매 혜택도 강화했다. 구매 금액에 따라 최대 2만 원의 할인 쿠폰을 제공하며, 온라인몰 첫 구매 고객에게는 4만 원 이상 구매 시 사용 가능한 1만 원 할인 쿠폰을 추가 증정한다. 또 선물세트 구매 고객 중 추첨을 통해 10명에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다. 구매 금액별로 최대 2만 원의 적립금 페이백 혜택을 제공하는 이벤트도 진행된다.
풀무원 온라인사업본부 최승은 본부장은 “올해 설 기획전은 고물가 상황을 반영한 실속형 세트부터 풀무원만의 가치를 담은 프리미엄 선물세트까지 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있도록 기획했다”며 “샵풀무원의 다양한 할인 혜택을 이용하여 가격 부담은 낮추고 실속 있는 먹거리와 함께 온 가족이 행복한 설명절을 보내시길 바란다”고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
