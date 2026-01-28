퓌(fwee), 망그러진 곰 감성 담은 리미티드 에디션 올리브영서 2월 공개

뷰티 브랜드 퓌(fwee)가 올리브영에서 진행하는 망그러진 곰 콜라보 캠페인에 참여해, 오는 2월 1일 올리브영 특별 기획으로 ‘퓌 망곰 에디션’을 선보인다. 이번 에디션은 퓌가 처음으로 선보이는 캐릭터 협업이자, 2월 한정 기간 판매되는 리미티드 에디션으로 MZ세대의 취향과 소장 욕구를 정조준했다. 망그러진 곰을 연상시키는 맑고 여릿한 컬러부터 부드러운 컬러감까지 담아 ‘프레시 베어 모먼트’ 컨셉으로, 립밤·글로스·립앤치크·쿠션까지 총 4종으로 구성된 기획이다.
퓌 망곰 에디션은 2025 올리브영 어워즈 컨투어링 부문 1위 수상 제품인 ‘푸딩팟’을 포함해, 브랜드 베스트셀러를 중심으로 구성됐다. 망그러진 곰의 감성을 담은 사랑스러운 패키지 디자인은 물론, 에디션 한정 컬러와 신제품 선공개를 통해 차별화된 뉴니스를 담은 것이 특징이다.
퓌에서 올해 처음 선보이는 립 신제품 ‘스무디 틴티드 립밤’은 3월 정식 출시를 앞두고, 이번 망곰 에디션을 통해 3가지 컬러가 선공개된다. 여기에 퓌의 베스트셀러인 푸딩팟과 글로스에도 망그러진 곰 무드를 담은 한정 컬러가 추가되며, 컬렉션 완성도를 높였다.
푸딩팟의 경우, 지난해 2025 올리브영 어워즈 컨투어링 부문 1위 수상을 기념으로 한정 출시됐던 ‘바닐라’ 컬러가 공개 직후 빠르게 품절되며 화제를 모은 바 있다. 당시 뜨거운 반응을 얻었던 해당 컬러는 이번 2월 한정 망곰 에디션을 통해 다시 한번 컴백한다. 여기에 망그러진 곰에서 영감 받은 에디션 한정 컬러 ‘버터’까지 새롭게 선보이며 한층 확장된 컬러 라인업을 완성했다.
더불어 퓌에서 압도적인 판매량을 보유하고 있는 3D 볼류밍 글로스는 망그러진 곰의 발그레한 생기를 연상시키는 한정 컬러 2종으로 구성돼, 한층 더 스윗하고 생기 있는 립 메이크업을 완성해준다. 제품 구성뿐 아니라 굿즈 역시 이번 에디션의 핵심 포인트다. 구매 고객에게는 망그러진 곰의 사랑스러운 무드를 담은 ‘스트레스볼(말랑이)’과 푸딩팟 전용 주머니 등 실용성과 소장 가치를 모두 고려한 증정품이 함께 제공된다.
퓌 망곰 에디션은 2월 한 달간 올리브영 온·오프라인에서만 판매된다. 퓌는 이번 망곰 에디션을 통해 캐릭터 IP와 제품력을 결합한 기획 상품의 가능성을 확장하고, 올리브영을 찾는 고객들에게 새로운 즐거움과 경험을 제안한다는 계획이다.
퓌 관계자는 “이번 망곰 에디션은 브랜드의 무드과 망그러진 곰 특유의 사랑스러움이 조화롭게 어우러진 결과물”이라며 “신제품 선공개와 베스트 제품 신규 컬러, 소장 가치 높은 굿즈까지 더해 MZ세대 고객들에게 특별한 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
댓글 0