농식품부-aT, ‘2026년 농식품 글로벌 성장패키지 사업’ 참여 업체 모집

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 농식품 수출을 희망하는 업체들을 대상으로 ‘2026년 농식품 글로벌 성장패키지 사업’ 참여 업체를 모집한다고 23일 밝혔다.
참여 업체는 지난 22일부터 내달 6일까지 모집하며, 선정업체는 수출실적에 따라 최소 1500만 원부터 최대 15억 원까지 예산을 배정받게 된다. △ 생산·수출기반 조성 △수확 후 관리 △운송 및 통관 △판로개척 지원 등 총 22개 지원항목 중 필요한 지원사업을 자율적으로 선택해 사용한 후 최대 90%까지 지원받을 수 있다.
전년도 지원업체 중 45개사는 수출실적이 전년 대비 50% 이상 증가하는 등 가시적인 수출효과를 나타낸 사업으로, 올해는 높은 수요를 반영해 업체 선정 규모를 지난해 316개소에서 올해 약 900개소로 대폭 확대할 방침이다.
전기찬 aT 수출이사는 “K-푸드의 전 세계적 인기에 힘입어, 우리 수출업체가 날개를 달 수 있도록 지원이 필요한 시점”이라며 “이번 사업을 통해 농식품 수출기업이 급변하는 수출 환경에 대응하고 세계 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있기를 바란다”고 말했다.
