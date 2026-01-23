로델리아, 보습·윤기 성능 강화한 ‘컨트롤테인 피미니 오일’ 출시

프로페셔널 헤어 케어 브랜드 로델리아가 기존 실키 에센스를 리뉴얼한 신제품 ‘컨트롤테인 피미니 오일’을 출시했다. 이번 신제품은 기존의 실키한 마무리감은 유지하면서, 보습력과 윤기 표현력을 강화한 것이 특징이다
로델리아는 실제 사용 후기를 바탕으로 제형과 향을 개선하고, 데일리로 사용하기에 부담 없는 오일 텍스처로 완성도를 높였다. 가볍게 퍼지는 제형이 모발에 빠르게 흡수돼 끈적임 없이 깔끔한 마무리를 선사하며, 큐티클 층을 부드럽게 코팅해 푸석함과 갈라짐을 정돈해 준다.
머스크와 플로럴 노트가 어우러진 은은한 향 또한 케어 후 자연스럽게 유지된다. 로델리아는 신제품 피미니 오일을 자사의 ‘헤어 케어 아이템 팔레트’ 개념 안에서 선보이고 있다.
아이템 팔레트는 모발 상태와 라이프스타일에 따라 제품을 조합해 사용할 수 있도록 설계된 맞춤형 케어 시스템으로, 소비자가 자신의 모발 컨디션에 맞는 루틴을 보다 직관적으로 선택할 수 있도록 돕는다.
아이템 팔레트에는 △헹굼 없이 간편하게 사용할 수 있어 바쁜 일상 속에서도 손쉽게 윤기 케어가 가능한 ‘WATERBALM TREATMENT’ △펌이나 열 스타일링 후 풀어지기 쉬운 컬을 탄력 있게 잡아주는 ‘컬 앤 컬리’ △고농축 케라틴 포뮬러로 엉키고 푸석해진 손상 모발을 집중적으로 관리하는 ‘어메이징 프로 토모미 트리트먼트’ 등 고객들에게 꾸준한 사랑을 받고 있는 제품들이 포함돼 있다.
이들 제품은 사용 환경과 모발 고민에 따라 조합해 사용할 수 있어, 소비자가 자신의 라이프스타일에 맞는 맞춤형 헤어 케어 루틴을 완성할 수 있다는 점이 특징이다.
로델리아 관계자는 “컨트롤테인 피미니 오일은 데일리로 부담 없이 사용할 수 있는 오일 타입 헤어 케어 제품으로, 윤기와 부드러움을 동시에 원하는 고객에게 적합하다”라며 “기존에 선보여 온 아이템 팔레트 기반의 맞춤형 헤어 케어 솔루션을 더욱 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
