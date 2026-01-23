엘리하이&엠베스트, 초·중등생 겨울방학 공부습관 관리 ‘스윗타임’ 서비스 제공

겨울방학은 지난 학기를 정리하고 새 학년을 준비하는 매우 중요한 시기지만, 공부 습관이 제대로 잡혀 있지 않은 학생들의 경우 자칫 학습 리듬이 깨지며 집중력 저하로 이어지기 쉽다.
메가스터디교육의 초등인강 엘리하이와 중등인강 엠베스트는 자기주도학습 습관 형성에 도움을 주는 ‘스윗타임’ 서비스를 제공하고 있다.
‘스윗타임’은 초등 4학년부터 중등 3학년을 대상으로 하는 실시간 온라인 학습 시스템으로, 자기주도학습 환경을 조성하는 다양한 기능을 제공한다.
대표적으로 실시간 모니터링 기능이 있다. 스윗타임 서비스에 접속해 얼굴 인식을 하면 모니터링이 시작되며, 자유롭게 학습하는 동안 학습 누적 시간이 자동으로 기록된다. 자리를 이탈할 경우 알람이 발송돼 집중력 유지에 효과적이다.
친구들과 학습 시간을 겨루는 배틀 기능도 제공한다. 하루 한 번 원하는 배틀 시간을 예약해 참여할 수 있으며, 친구들과 선의의 경쟁을 하며 게임하듯 학습에 몰입할 수 있다. 배틀 결과는 1위부터 10위까지 순위로 확인 가능해 학습 동기 부여에도 도움이 된다.
출석, 학습 계획 달성, 열공 인증 등 여러 학습 미션을 완수하면 에어팟, 간식 기프티콘 등 다양한 선물도 받을 수 있다.
엠베스트의 김민준 회원은 “스윗타임을 자주 활용하면서 공부에 대한 집중력이 높아지고 계획적으로 학습할 수 있게 됐다. 학습 시간을 체크하며 친구들과 경쟁하는 환경에서 공부할 수 있는 점이 좋았고, 실시간 모니터링으로 학습 태도까지 관리가 되니 혼자 공부하는 능력도 많이 길러졌다”고 전했다.
스윗타임은 엘리하이와 엠베스트의 종합반 또는 특목반 회원이라면 누구나 이용 가능하다. 가입 및 더욱 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.
최용석 기자 duck8@donga.com
