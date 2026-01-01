‘자연주의’ 설 선물세트 물량 20% 확대…저탄소 사과…배 30% 할인

이마트가 올 설을 맞아 가치소비 PB ‘자연주의’ 선물세트 준비 물량을 20% 확대하고 고객의 취향과 신념을 담은 다양한 설 선물세트를 선보인다. 고물가 속 실속을 찾는 수요를 반영해 사전 예약 기간 동안 행사 카드 결제 또는 신세계포인트 적립 시 최대 35% 할인과 2+1 혜택도 마련했다.(행사 카드: 이마트e, 삼성, KB국민, 신한, 현대, 비씨, NH농협, 우리, 하나, 롯데, IBK, 광주은행, 전북은행, 제주은행 등)
가치소비는 개인이 중요하게 여기는 철학과 의미에 기준을 두고 상품을 선택하는 소비 방식으로 MZ세대를 중심으로 전 연령층으로 빠르게 확산되고 있다. 최근에는 저탄소·유기농 등 환경과 건강을 고려한 소비가 일상적인 선택 기준으로 자리 잡고 있다.
실제 이마트의 대표 가치소비 브랜드 자연주의 선물세트는 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 2021년부터 2025년까지 최근 5년간 이마트 자연주의 선물세트 매출은 매년 두 자릿수 신장을 기록했으며 특히 2025년 설·추석에는 자연주의 가공세트 매출이 각각 72.4%, 41.7% 증가하며 높은 인기를 입증했다.
이에 이마트는 올 설 사전 예약 기간 동안 자연주의 선물세트를 전년 대비 10% 늘린 총 33종으로 운영한다. 또 지난 설 대비 전체 물량을 20% 이상 늘렸으며 할인 및 증정 프로모션도 대폭 확대했다.
대표 상품으로는 ‘저탄소 인증 사과&배 혼합세트(총 12과, 사과 8입, 배 4입)’와 ‘저탄소 인증 사과·배·샤인 혼합세트(샤인머스캣 2입, 배 2입, 사과 6입)’를 각각 30% 할인한 7만9800원, 8만2600원에 준비했다. 이와 함께 ‘저탄소 인증 한라봉 세트(8∼9입)’와 ‘저탄소 인증 대봉시 곶감 세트(16입)’도 30% 할인 혜택을 적용해 4만9980원, 6만3000원에 선보인다.
자연주의 철학을 담은 친환경 패키지도 눈길을 끈다. ‘저탄소 인증 트리플 사과 세트(4만9980원, 시나노골드·피치애플·부사 등 총 9입)’는 과일 파손을 줄이는 완충재를 기존 플라스틱에서 100% 종이로 대체하는 등 친환경 요소를 강화했다. 다양한 품종을 한 번에 즐길 수 있는 구성에 ‘제로 플라스틱’ 가치까지 더해 지난 설 전량 완판을 기록했으며 올해는 고객 반응을 반영해 물량을 전년 대비 약 2배 확대했다.
오개닉 가공 세트에서는 가격 경쟁력을 앞세운 실속형 상품이 돋보인다. 제주산 무농약 레몬·한라봉과 유기농 원료의 과일차 3종을 담은 ‘자연주의 정성담은 과일차 세트’, 국내산 무농약 쌀가루와 무항생제 계란의 쌀전병 3종으로 구성된 ‘자연주의 부드러운 쌀전병 세트’, 유기농 엿기름과 쌀로 전통 방식으로 만든 식혜 2종과 유기농 원료 수정과를 담은 ‘자연주의 전통음료 세트’가 대표적이다.
해당 세트들은 각 2만9800원으로 2+1 프로모션을 적용해 교차 구매가 가능하도록 구성, 합리적인 가격으로 가치소비를 경험할 수 있도록 했다.
이 밖에도 ‘유기농 표고 혼합 채움세트’ ‘자연주의 유기농 프리미엄 견과 6종 세트’ 등 4만∼5만 원대의 부담 없는 유기농 선물세트를 다양하게 마련해 사전 예약 기간 최대 35% 할인 혜택을 제공한다. 특히 매번 완판 행진을 이어가는 인기 선물세트 ‘유기농 엑스트라버진 올리브유 세트’에는 2+1 프로모션을 적용했다.
