점주와 상생하는 대표 K-푸드 전문점

㈜한경기획의 청년다방이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 분식 전문점 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
청년다방은 ‘명품 프리미엄 토핑 떡볶이’라는 브랜드 아이덴티티를 바탕으로 지난 11년간 차별화된 메뉴 전략과 체계적인 브랜드 경영을 통해 경쟁이 치열한 분식 시장에서 독보적인 입지를 구축해 왔다.
특히 청년다방은 프리미엄 떡볶이를 앞세워 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 거두며 K-푸드 브랜드의 확장 가능성을 보여주고 있다. 지난해 7월 홍콩에 오픈한 청년다방 매장은 현지 식문화에 맞춘 메뉴 운영과 브랜드 콘셉트가 소비자들의 호응을 얻으며 안정적인 매출 성과를 기록 중이다. 홍콩 진출 성공을 계기로 아시아 주요 국가의 마스터 프랜차이즈(MF) 관련 문의도 이어지고 있다. 또한 지난해 10월 경북 경주에서 열린 APEC 정상회의에 ‘K-Food Station 푸드트럭’으로 참여해 각국 정상과 참가자들에게 프리미엄 떡볶이를 선보인 바 있다.
청년다방은 지난 11년간 메뉴 구성과 매장 운영 전반에서 브랜드 방향성을 명확하게 구축해 왔다. 소비자 취향 변화에 맞춘 메뉴 개발도 꾸준히 이어오고 있다. 작년 11월에는 매콤함과 꾸덕함의 조화를 강조한 ‘크림차돌 떡볶이’와 ‘대패삼겹 떡볶이’를 선보이며 기존 떡볶이 메뉴 라인업을 확장했다. 또한 ‘말차크러쉬’ ‘뼈대있는 떡볶이’ 등 트렌드를 반영한 메뉴를 출시하며 MZ세대를 중심으로 좋은 반응을 얻고 있다.
댓글 0