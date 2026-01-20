클래식 꿈나무들, 꿈의 무대 섰다… 롯데百 ‘키즈 오케스트라’ 신년 콘서트 성료

롯데백화점은 지난 19일 잠실 롯데콘서트홀에서 열린 ‘롯데 키즈 오케스트라 신년 콘서트’가 성황리에 마무리됐다고 20일 밝혔다.
‘롯데 키즈 오케스트라’는 롯데백화점의 인프라를 활용해 음악 꿈나무들에게 전문 교육과 대형 무대 경험을 제공하는 문화예술 프로그램이다. 베를린·빈 필하모닉 등 세계적 연주자들의 코칭 등 차별화된 혜택으로 2023년 출범 이후 매년 1000여 명의 지원자가 몰리며 롯데백화점의 시그니처 메세나 프로그램으로 안착했다.
이번공연에는 지난해 10월 선발된초·중등 단원 70명이 참여했다. 이들은 3개월간 준비한 차이콥스키의 ‘백조의 호수’ 등 4곡을 연주했다. 특히 ‘파블로 카잘스 국제 콩쿠르’ 등 세계 유수의 대회를 석권한 문태국 첼리스트와 협연한 하이든의 ‘첼로 협주곡 C장조’가 큰 호응을 얻었다.
백서윤(12) 첼로 단원은 “롤모델로 삼던 문태국 첼리스트와 한 무대에 선 것이 꿈만 같다”며 “베를린 필하모닉의 스테판 콘츠 첼리스트가 진행한 수업에서 배웠던 활 쓰는 방법에 유의해 협연 연습에 매진했다”고 소감을 전했다.
롯데백화점은 추후 클래식 전문 문화 공간 ‘풍월당’과 함께 협업해 키즈 단원들의 학부모를 대상으로 특별한 강연도 진행할 예정이다. 나성인 음악평론가가 강사로 나서 음악 영재 자녀 교육에 대한 고민을 나누는 소통의 장을 마련할 계획이다.
박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “K-클래식의 미래를 이끌 인재들이 잠재력을 마음껏 꽃피우고, 나아가 대한민국 문화예술의 저변을 넓히는 데 일조하고자 한다”며 “앞으로도 ‘키즈 오케스트라’와 같이 롯데백화점만이 제안할 수 있는 차별화된 문화예술 프로그램을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.
