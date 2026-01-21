고금리 구간 진입…‘기다릴까, 갈아탈까’ 내 대출 점검해야 하는 이유

주택담보대출과 전세대출 금리가 오르면서 가계의 이자 부담이 커지고 있다. 대출 조건과 상환 계획을 점검하는 금융 소비자의 모습. 게티이미지뱅크
“기준금리가 멈췄다는데, 왜 내 이자는 올랐지?”

서울 송파구에 사는 직장인 A씨는 최근 은행에서 온 문자 한 통을 보고 가계부를 다시 폈다. 뉴스에서는 기준금리가 멈췄다며 이제 고비는 넘겼다고들 하지만, 당장 이번 달 통장에서 빠져나갈 이자는 오히려 늘었기 때문이다. “이제 뭘 해야 하지?”라는 질문이 가장 먼저 떠올랐다.

지금 많은 대출자(차주)가 같은 지점에 서 있다. 금리 뉴스보다 중요한 건 내 대출이 어떤 구조로 움직이고 있는지, 그리고 지금 무엇을 바꿀 수 있는지다.

● 체감 금리는 이미 ‘고금리 구간’에 들어섰다

시장에서는 대출금리가 정책보다 더 빠르게, 더 직접적으로 반응하고 있다. 20일 박형중 우리은행 이코노미스트는 YTN 라디오에서 “시중금리 반영 속도가 체감적으로 급하고 빠르다”며 “최근 몇 달 사이 변한 금리 환경에 적응하기가 쉽지 않은 상황”이라고 말했다.

실제 최근 4대 시중은행의 혼합형 주택담보대출 금리는 하단이 4%대, 상단은 6% 중반까지 올라섰다. 변동형과 전세자금대출 금리 역시 하단이 4% 선에 근접하면서, 실수요자들의 월 상환 부담이 동시에 커지고 있다.

이 흐름 속에서 변동금리의 기준이 되는 코픽스(COFIX)가 몇 달째 오름세를 이어가고 있다는 점은, 차주 입장에서는 “이번이 끝이 아닐 수 있다”는 신호로 읽힌다. 기준금리 뉴스가 멈춘 뒤에도, 실제 이자 부담은 한 박자 늦게 가계에 도달할 수 있기 때문이다.

특히 주택담보대출과 전세대출은 갱신·재산정 시점마다 금리가 바로 반영되는 구조여서, 차주 입장에서는 체감 속도가 더 빠를 수밖에 없다.

이 지점에서 질문은 단순해진다.
기다릴 것인가, 조정할 것인가.

대출 이자 상승과 고금리 기조가 이어지면서 주거·생활비 부담을 둘러싼 가계의 재무 균형이 흔들리고 있다. 게티이미지뱅크
● ‘지금 할 일’ 4단계

⓵ 원금부터 줄일 수 있는지 계산하라
박 이코노미스트는 “상환 여력이 있다면 일부 원금을 줄이는 게 가장 확실한 대응”이라고 말했다. 이자는 남아 있는 원금을 기준으로 계산되기 때문이다. 예를 들어 3억 원을 빌린 대출자라면, 금리가 1%포인트만 올라도 월 이자 부담이 약 25만 원 늘어난다. 1년이면 300만 원으로, 웬만한 직장인 한 달 치 급여가 이자로 추가 지출되는 셈이다. 작게라도 원금을 상환해 ‘이자 계산대’ 자체를 낮추면, 이후 어떤 금리 변동이 와도 충격은 덜할 수밖에 없다.

⓶ 신규 대출·갱신은 ‘고정형’부터 검토하되, 출구도 함께 그려라
앞으로 금리가 더 오를 가능성을 염두에 두면, 변동금리보다 고정형·혼합형이 심리적으로나 구조적으로 안정적일 수 있다.
다만 이미 금리가 고점에 근접했다고 판단하는 차주라면, 변동형을 유지하면서 중도상환수수료가 끝나는 시점을 노리는 전략도 선택지로 남길 수 있다.
핵심은 금리 수준이 아니라, 월 상환액이 예측 가능한가다.

⓷ 만기를 늘려 ‘월 부담’을 분산하되, 규제도 함께 확인하라
고금리 환경이 길어질 가능성이 있다는 게 전문가들의 공통된 진단이다.
이럴 때는 총이자를 줄이기보다, 한 달에 나가는 돈이 생활을 흔들지 않도록 구조를 짜는 게 우선이다.
다만 2026년부터 스트레스 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 강화되면서, 대환이나 만기 연장이 제한될 수 있다. 월 부담을 줄이기 전에, 내가 적용받는 DSR 한도부터 확인하는 게 필요하다.

⓸ 전세대출은 ‘갱신 시점’을 특히 경계하라
전세대출은 만기가 짧다. 그래서 재계약할 때마다 오른 금리가 바로 재산정된다.
갱신 시점이 다가온다면, 다른 은행 조건을 미리 비교하고 보증료·가산금리까지 함께 확인하는 게 필요하다.

● 내 대출 구조, 30초만에 점검하기

내 대출이 △ 변동형(COFIX)인지 고정·혼합형(금융채)인지 △ 다음 금리 재산정·갱신 날짜는 언제인지 △ 중도상환수수료가 남아 있는지 △ 우대금리 조건(급여·카드·자동이체)을 유지하고 있는지 △ 이자가 월 소득의 몇 %를 차지하는지, 이 다섯 가지만 체크해도, 지금 구조가 관리 가능한지, 위험 구간에 들어왔는지는 보인다.

● “예금도, 대출도 분산이 전략이다”

자산 관리 측면에서도 ‘한 번에 묶는 방식’은 리스크가 될 수 있다. 박 이코노미스트는 예·적금에 대해서도 장기 고정 대신 단기 분산을 권했다. 금리가 더 오를 가능성에 대비해, 3개월·6개월·9개월·1년처럼 나눠 넣으면 환경 변화에 다시 선택할 기회가 생긴다.

기준금리는 뉴스다. 하지만 이자는 생활이다.

지금 필요한 건 방향 예측이 아니라, 금리가 더 올라가도 흔들리지 않는 구조를 만드는 일이다. 은행 문자가 올 때마다 가계부를 다시 열지 않으려면, 지금이 바로 점검하고, 조정할 시점이다.

최현정 기자 phoebe@donga.com
