KB금융그룹, ‘KB골든라이프 플래그십 센터’ 오픈

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 20일 15시 15분

KB금융그룹 전경 ⓒ News1
KB금융그룹은 20일 서울 역삼동 KB라이프타워에 보험·은행 복합점포인 ‘KB골든라이프 플래그십 센터’를 열었다고 밝혔다. 이 곳에서는 보험 뿐 아니라 자산관리, 요양, 돌봄을 아우르는 원스톱 종합 라이프 컨설팅 서비스를 제공한다. KB금융은 2월에 요양 상담 연계 돌봄 서비스, 시니어를 위한 최신 기술을 직접 체험할 수 있는 ‘에이지 테크랩’도 선보인다.

신무경 기자 yes@donga.com
