경제
KB금융그룹, ‘KB골든라이프 플래그십 센터’ 오픈
동아일보
업데이트
2026-01-20 15:17
2026년 1월 20일 15시 17분
입력
2026-01-20 15:15
2026년 1월 20일 15시 15분
신무경 기자
KB금융그룹 전경 ⓒ News1
KB금융그룹은 20일 서울 역삼동 KB라이프타워에 보험·은행 복합점포인 ‘KB골든라이프 플래그십 센터’를 열었다고 밝혔다. 이 곳에서는 보험 뿐 아니라 자산관리, 요양, 돌봄을 아우르는 원스톱 종합 라이프 컨설팅 서비스를 제공한다. KB금융은 2월에 요양 상담 연계 돌봄 서비스, 시니어를 위한 최신 기술을 직접 체험할 수 있는 ‘에이지 테크랩’도 선보인다.
신무경 기자 yes@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]
2
당뇨 의심 6가지 주요 증상…“이 신호 보이면 검사 받아야”
3
정청래 “비법률가인 나도 법사위원장 했다”…검사 권한 고수 비판
4
[한규섭 칼럼]왜 여당 지지율은 떨어지지 않는가
5
李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”
6
홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”
7
부부 합쳐 6차례 암 극복…“내 몸의 작은 신호 잘 살피세요”
8
국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”
9
의사 면허 취소된 50대, 분식집 운영하다 극단적 선택
10
“더 울어봐야 한다”…이동국 아들, 아빠의 ‘독한 말’에도 끄덕끄덕
1
李대통령 “제멋대로 무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
2
송언석 “장동혁 단식 중단해야”…정청래 “단식 말고 석고대죄를”
3
李대통령 “생리대 고급화하며 바가지…기본 제품 무상공급 검토”
4
홍준표 “과거 공천 헌금 15억 제의받아…김병기·강선우 뿐이겠나”
5
강선우, 의혹 22일만에 경찰 출석…“원칙 지키는 삶 살았다”
6
[속보]李대통령 “무인기 침투, 北에 총 쏜 것과 똑같다”
7
‘평양 무인기 침투’ 尹 계획 실행한 드론사령부 해체된다
8
국회 떠나는 이혜훈, 사퇴 일축…“국민, 시시비비 가리고 싶을것”
9
“한동훈, 정치생명 걸고 무소속 출마해 평가받는 것 고려할만”[정치를 부탁해]
10
① 美공장 고비용에 인력난… TSMC도 숙련공 대만서 데려가
