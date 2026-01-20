현대건설, 국내 최대 1.5GW 재생에너지 공급망 확보… 탑솔라와 태양광 전력공급 협력

현대건설은 지난 19일 태양광 발전기업 탑솔라와 총 1.5GW 규모의 재생에너지 전력공급 협력을 체결했다고 20일 밝혔다.
이날 협약식에는 현대건설 백상현 인프라투자개발실장과 탑솔라그룹 오형석 회장을 비롯해 양사 주요 관계자들이 참석했다. 양사는 탑솔라가 추진하거나 시공에 참여하는 태양광 발전사업을 대상으로, 2028년 말까지 순차적으로 전력공급 계약을 체결하기로 했다.
이번 협약에 따라 탑솔라가 현대건설에 공급할 태양광 발전 설비용량은 총 1.5GW다. 이는 대형 원자력발전소 1기 발전용량에 준하는 규모로, 단일 기업 간 직접 전력 거래 기준으로는 국내 최대 수준이다. 계약 기간은 발전사업별로 20년 이상이다.
양사는 지난해 6월 전략적 파트너십을 체결한 이후 전력 거래를 비롯해 재생에너지 사업 전반에서 협력을 이어오고 있다. 이번 협약 역시 이러한 협력 관계를 바탕으로 추진됐다.
현대건설 측은 이번 1.5GW 규모 전력공급 협력에 대해 발전사업자의 개발·시공 역량과 장기 공급 안정성을 고려한 결정이라고 설명했다.
현대건설 관계자는 “이번 확약은 태양광 중심의 국내 재생에너지 전력공급 시장의 신뢰도와 성숙도를 높이고, 기업들에게 안정적인 장기 전력공급 방안을 제시한 사례”라며 “앞으로도 재생에너지 개발 확대와 RE100 이행 지원 등 다양한 분야에서 협력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 현대건설은 2023년 전력중개거래 사업에 진출한 이후 발전사업 시공과 운영 경험을 바탕으로 현대자동차그룹 등 국내 기업들의 재생에너지 전환을 지원하고 있다. 전력구매계약(PPA) 자동화 IT 플랫폼과 통합발전(VPP) 서비스도 개발했으며, 국내 발전사업자들과 누적 1GW 이상의 PPA 계약을 추진 중이다.
현대건설은 정부의 에너지 전환 정책과 재생에너지 시장 확대에 맞춰 재생에너지 발전원을 확대하고, 민간 중심의 전력거래 구조를 구축해 나갈 계획이라고 밝혔다.
황소영 기자 fangso@donga.com
