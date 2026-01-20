얼얼한 마라맛 담았다… 한국맥도날드, ‘맥크리스피 마라 버거’ 2종 출시

한국맥도날드가 강렬한 마라의 매력을 담은 신메뉴 ‘맥크리스피 마라 버거’ 2종을 출시한다고 20일 밝혔다.
이번 신메뉴는 맥크리스피 마라 해쉬 버거, 맥크리스피 마라 클래식 버거 등 2종으로 닭다리살을 통째로 튀겨낸 100% 통닭다리살 치킨 패티를 사용했다.
메뉴별로 마라의 강도가 달라 취향에 따라 선택이 가능하다. 맥크리스피 마라 해쉬 버거는 바삭한 치킨 패티와 고소한 해쉬브라운을 더해 마라 초보자도 부담 없이 즐길 수 있다. 맥크리스피 마라 클래식 버거는 마라 본연의 강렬한 소스에 집중해 더욱 깊고 진한 마라의 풍미를 선사한다.
마라 고수를 위한 ‘마라 시즈닝 맥쉐이커’도 별도 판매한다. 이번 신메뉴 뿐만 아니라 후렌치 후라이, 맥너겟 등 다양한 사이드 메뉴에 시즈닝을 더해 마라 맛을 즐길 수 있다.
이번 캠페인은 그룹 동방신기의 ‘유노윤호’가 모델로 참여했다. 유노윤호의 노래 ‘Thank U’는 ‘이건 첫 번째 레슨’이라는 구절로 지난해 온라인에서 큰 화제를 모은 바 있다. 맥도날드는 해당 구절을 이용해 마라 맛을 즐기는 방법을 단계별로 담아낸 ‘열정의 마라맛 4번째 레슨’ 영상을 공개했다. 영상 속 유노윤호는 특유의 강렬한 퍼포먼스로 단계별로 고조되는 마라의 얼얼함을 표현했다.
한국맥도날드 관계자는 “고객분들께 보다 특별한 맛을 제공하고자 이번 신메뉴를 출시하게 됐다”며 “맥도날드 치킨 패티의 바삭한 식감과 중독성 있는 마라의 풍미가 어우러진 메뉴를 통해 색다른 즐거움을 경험해 보시길 바란다”고 밝혔다.
