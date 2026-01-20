뚜레쥬르, ‘알파드라이브원’ 협업 케이크 사전예약 진행… 미공개 포토카드 증정

CJ푸드빌의 뚜레쥬르가 K팝 신인 보이그룹 ‘알파드라이브원(알디원)’과 콜라보레이션을 통한 케이크 출시를 앞두고 사전예약 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.
이번에 선보이는 ‘알디원 초코 생크림 케이크’는 블랙 시트와 초코 시트 사이 달콤하고 진한 초코 가나슈와 초코 생크림, 바삭한 초코볼이 조화를 이룬다.
알파드라이브원의 미공개 포토카드 세트도 증정한다. 포토카드 세트는 단체 포토카드 1장(공통)과 멤버 8명의 개별 포토카드 세트 2종으로 랜덤 제공된다. 단체 포토카드는 단일 구성으로 2개 세트에 동일하게 포함돼 있다. 멤버 개별 포토카드는 콘셉트에 따라 ‘BLOW OUT THE CANDLES’ 버전과 ‘ONE HEART’ 버전 2가지로 제작됐다.
사전예약은 오는 28일까지 뚜레쥬르 앱을 통해 가능하다. 사전예약한 만 19세 이상 성인 고객 중 10명을 추첨해 알파드라이브원 멤버들의 친필 사인이 담긴 경품을 증정한다. 케이크는 2월 26일부터 3월 2일까지 지정한 매장에서 픽업할 수 있다.
뚜레쥬르는 알파드라이브원과의 협업을 통해 다양한 제품을 순차적으로 공개할 예정이다.
한편 알파드라이브원은 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’을 통해 탄생한 신인 보이그룹으로, 이달 12일 미니 1집 ‘EUPHORIA’로 공식 데뷔했다. 알파드라이브원은 데뷔 앨범이 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 144만 장 이상을 기록하며 역대 K팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 2위에 올랐다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
