SK바이오사이언스 ‘송도 R&PD 센터’ 본격 가동

[영올드&] ‘백신 연구’ 국내 최고 시설 갖춰
SK바이오사이언스가 송도에 구축한 국내 최대 규모 글로벌 연구·공정개발(R&PD·Research & Process Development) 센터를 본격 가동한다.
연구~기술 이전 ‘원스톱 체계’
19일 SK바이오사이언스는 인천 송도국제도시에 구축한 글로벌 R&PD 센터로 본사 및 연구소 이전을 완료하고 이날부터 공식 업무에 돌입한다고 밝혔다. SK바이오사이언스는 “송도 이전은 단순 물리적 거점 이전을 넘어서 제조 중심이었던 송도 클러스터를 고도화된 연구 기반 허브로 전환하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
SK바이오사이언스는 글로벌 R&PD 센터를 구축하기 위해 토지와 건축, 설비 비용을 모두 포함해 3772억 원을 투자했다. 대지면적 3만413.8㎡, 연면적 6만4178.37㎡ 규모의 지하 2층, 지상 7층 건물에 연구개발(R&D)과 공정개발(PD), 품질 분석 기능을 통합했다. 센터는 특히 백신 연구를 전문으로 하는 국내 최고 수준의 시설을 갖췄다. 메신저리보핵산(mRNA)부터 단백질 재조합, 바이럴 벡터 등 차세대 백신 플랫폼 연구를 위한 전문 실험실과 디지털 기반 협업 환경이 구축돼 있다.
그동안 상업 생산시설인 경북 안동 ‘엘 하우스(L HOUSE)’에서 병행해야 했던 연구 공정을 센터 내로 통합하기 위해 ‘파일럿 랩(Pilot Lab)’도 구축했다. 이를 통해 초기 연구부터 공정 설계, 스케일업, 기술 검증 및 이전까지 모든 과정을 한 공간에서 수행하는 ‘원스톱 개발 체계’가 완성됐다.
SK바이오사이언스는 송도 글로벌 R&PD 센터를 기반으로 폐렴구균 등 백신 포트폴리오를 강화하고 독감을 포함한 주요 백신 개발 역량을 확대할 계획이다. 아울러 mRNA 및 인공지능(AI) 기반 플랫폼 확장 등 중장기 전략도 추진할 방침이다.
박종민 기자 blick@donga.com
