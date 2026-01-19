“취업 1년 늦으면 임금 6.7% ↓”…한은 ‘한국판 잃어버린 세대’ 경고

서울 부모님 댁에 살고 있는 30대 여성 박진희 씨는 2015년 4년제 대학을 졸업한 뒤 2년가량 대기업 취업 준비를 하다가 포기했다. 당장 생계비가 부족했던 박 씨는 10년 째 아르바이트나 6개월∼2년짜리 비정규직 업무로 생계를 이어오고 있다. 은퇴한 부모님은 자식이 독립하길 바라지만, 월세 보증금도 부족한 박 씨에게 독립은 언감생심이다. 그는 “결혼이나 출산, 노후 계획 설계는 내게 꿈 같은 이야기”라고 말했다.
구직 기간이 길어지는 ‘장백청(장기 백수 청년)’이 늘고 주거비 부담이 커지며 한국 경제의 활력이 떨어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 한국의 청년층이 1990년대 초반∼2000년대 일본의 ‘거품 경제’ 붕괴 이후 취업에 어려움을 겪은 ‘잃어버린 세대’처럼 되고 있다는 우려가 나온다.
● 졸업하며 취업하는 청년 10명 중 1명꼴
한국은행은 19일 ‘청년세대 노동시장 진입과 주거비 부담의 생애영향 평가’ 보고서를 통해 청년층의 고용 부진과 주거비 증가가 개인의 생애 주기와 한국 경제에 미치는 영향을 분석했다. 청년층이 고용 시장에서 겪는 가장 큰 어려움은 과거보다 구직까지 오랜 시간이 걸린다는 점이다. 보고서에 따르면 2004∼2013년 취업한 청년은 첫 취업까지 평균 18.7개월 걸렸다. 반면 2014∼2023년 청년 구직자는 22.7개월로 늘었다. 졸업과 동시에 취업하는 청년 구직자 비율도 같은 기간 17.9%에서 10.4%로 7.5%포인트 하락했다. 졸업하며 취업하는 청년이 10명 중 1명도 안 되는 셈이다.
게다가 장백청들은 임금도 낮아지기 쉽다. 한은이 한국노동연구원의 한국노동패널 1998∼2022년 자료를 분석한 결과 취업 준비 기간이 1년 늦어지면 다른 또래보다 실질 임금이 6.7% 감소하는 것으로 추정됐다. 취업 공백기가 3년 이상 길어진 청년 구직자는 정규직을 포함한 상용직에 근무할 확률이 56.2%인 것으로 나타났다.
이재호 한은 조사국 거시분석팀 차장은 “청년층의 구직 기간 또는 취업 공백기가 길어지면 업무 숙련 기회를 상실해 고용 안정성이 약화하고 소득이 감소하는 결과를 확인했다”고 말했다.
● 日 ‘잃어버린 세대’, 불안한 중년
소득이 안정적이지 못한데 주거비 부담도 크게 늘어나 청년층에 부담으로 작용하고 있다. 실제 고시원 등 청년층의 취약 거주지 이용 비중은 2010년 5.6%에서 2023년 2배 이상인 11.5%로 늘었다. 한은이 국가데이터처의 가계금융복지조사 자료를 활용해 분석한 결과 15∼29세 이하 청년층의 주거비가 1% 오르면 자산은 0.04% 감소하는 것으로 나타났다. 청년층이 안정적인 주거 환경을 갖추고 자산을 형성하기가 어려워졌다는 의미다.
한은은 현재 한국에서 청년층이 겪고 있는 취업난과 주거비 증가에 따른 소득 감소 문제가 일본이 과거 경제 불황 시기에 겪은 것과 비슷한 경향을 보이고 있다고 진단했다. 일본 대학 졸업자 취업률은 1990년 81.3%에서 2003년 55%까지 하락했다. 이 차장은 “현재 일본에서 중년층이 된 ‘잃어버린 세대’는 여전히 낮은 임금과 고용 불안정에 시달리고 있다”며 “우리나라에도 시사하는 바가 큰 대목”이라고 짚었다.
정부는 청년 지원을 포함한 생활물가 안정 대책을 마련해 다음 달 설 연휴 전 발표할 예정이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 19일 오전 정부세종청사에서 재경부 1차관과 각 실·국장 및 총괄과장 등 주요 간부가 참석한 확대간부회의를 열고 설 민생대책에 청년 지원 및 생활물가 안정 방안을 충실히 담아 달라고 당부했다.
구 부총리는 “최근 물가와 환율 상황을 볼 때 생활물가 안정이 무엇보다 중요하고, 특히 청년과 지역에 대한 적극적인 지원이 필요하다”고 강조했다.
댓글 0