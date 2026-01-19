위스키, 패션과 만나다… ‘로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션 2’ 출시

페르노리카코리아(Pernod Ricard Korea의 프레스티지 위스키 브랜드 로얄살루트(Royal Salute)가 패션 디자이너 해리스 리드(Harris Reed)와의 두 번째 협업 제품을 출시한다고 19일 밝혔다.
로얄살루트 패션 콜렉션은 영국 왕실의 헤리티지와 전통적인 위스키 제조 기술을 패션 디자인의 창의성과 결합해 위스키를 하나의 예술적 오브제로 확장하는 프로젝트다. 각 에디션은 패션 디자이너의 독창적인 미학을 로얄살루트의 블렌드와 보틀 디자인에 반영해 소장 가치 높은 제품으로 완성된다.
로얄살루트는 젠더의 경계를 허무는 대담한 디자인과 극적인 실루엣으로 국제 패션계의 주목을 받아온 해리스 리드와의 두 번째 만남을 통해 지난해 첫 협업에서 입증된 시너지를 올해도 이어갈 계획이다.
브랜드의 헤리티지와 동시대 패션 감각이 교차한 결과물인 ‘로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션 2(Royal Salute 21YO Harris Reed Edition Ⅱ)’에서는 해리스 리드의 대담한 미학을 바탕으로 한층 정교하고 절제된 디테일을 구현했다. 또한 협업의 일관성을 이어가기 위해 블렌딩 개발에도 직접 참여했다.
로얄살루트의 마스터 블렌더 샌디 히슬롭(Sandy Hyslop)은 해리스 리드만의 독창적인 스타일을 블렌딩에 담기 위해 첫 협업의 방향성을 계승하면서도, 해리스 리드와 정교한 조율을 거쳐 새로운 비스포크 블렌딩을 완성했다. 이번 블렌드는 여성적인 우아함과 남성적인 깊이가 조화를 이루는 해리스 리드 특유의 패션 철학과 다면적인 개성을 풍미로 구현하는 데 초점을 맞췄다.
이를 위해 스트라스클라이드(Strathclyde) 그레인 위스키와 브레이발(Braeval) 몰트로 섬세한 플로럴 캐릭터를 더하고, 롱몬(Longmorn)과 퍼스트 필 셰리 버트 숙성 원액의 비중을 높여 크리미하고 스파이시한 풍미를 한층 강화했다.
왕실 의복의 레이스에서 영감을 받아 왕관(Crown)을 정교하게 재해석한 보틀 디자인은 두 가지로 출시된다. 블랙 보틀과 골드 장식의 강렬한 대비는 대담한 조화를 이루며, 힘과 우아함이 공존하는 현대적인 미감을 선명하게 드러낸다.
미겔 파스칼(Miguel A. Pascual) 페르노리카 코리아 마케팅 총괄 전무는 “이번 에디션은 로얄살루트의 헤리티지와 해리스 리드의 동시대적 감각이 가장 정교하게 교차한 결과물”이라며 “위스키 애호가뿐 아니라 패션과 아트를 사랑하는 컬렉터들에게도 강한 영감을 전할 것”이라고 말했다.
댓글 0