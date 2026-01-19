비토즈 네트워크에 모두투어 합류…차세대 여행 정산 시스템으로 전환

비토즈(BEATOZ) 재단은 국내 대표 여행기업 모두투어가 비토즈 네트워크의 밸리데이터(Validator)로 참여를 확정했다고 19일 밝혔다.
이는 지난 9월 체결한 양사 간의 업무협약(MOU)에 이은 후속 조치로, 모두투어는 단순한 솔루션 도입을 넘어 비토즈 블록체인 생태계의 핵심 구성원으로서 여행 금융 인프라를 주도적으로 고도화하기로 결정했다.
이번 결정에는 블록체인 기반 정산 시스템이 가진 객관적인 비용 절감 효과가 주효했다. 최근 한국무역협회 국제무역통상연구원 보고서에 따르면, 스테이블코인 결제 활용 시 국제 송금 수수료는 기존 6%에서 1% 내외로 대폭 절감되고, 수일이 걸리던 정산 시간도 수분 단위로 단축되는 것으로 나타났다.
특히 비토즈와 링네트가 공동 개발한 ‘CPG(Crypto Payment Gateway)’는 소비자가 어떤 자산으로 결제하든 ‘지능형 라우팅(Intelligent Routing)’ 기능을 통해 최적의 환율과 경로를 찾아내고 복잡한 자산 교환 과정을 백엔드 인프라에서 자동 처리하는 핵심 솔루션이다. 모두투어는 이를 통해 전 세계 파트너사들과의 복잡한 정산 과정을 투명하고 효율적으로 처리할 계획이다.
이러한 기술 도입은 소비자가 체감하는 여행의 경험을 획기적으로 바꿔놓을 전망이다. 우선 환전소 방문 없이도 전 세계 어디서나 수수료 없이 현지 통화로 자동 결제되는 ‘환전 없는 여행’이 가능해진다. 또한, 기존에 며칠씩 걸리던 항공·숙소 취소 환불금도 스마트 컨트랙트를 통해 취소 확정 즉시 지갑으로 입금받을 수 있게 된다.
기업 간 거래(B2B) 환경도 개선된다. 모두투어의 입점업체 및 해외 현지 협력사들 또한 스마트 컨트랙트를 기반으로 정산 대금을 즉시 수령 할 수 있게 된다. 이는 정산 지연에 따른 자금 유동성 문제를 획기적으로 해결하여, 파트너사들과의 상생 생태계를 강화하는 계기가 될 것으로 보인다.
특히 비토즈의 ‘웹 3.0 오픈 플랫폼’ 전략에 따라, 여행 후 잊혀지거나 소멸되던 모두투어 포인트가 비토즈 생태계 내의 다양한 실생활 서비스로 연결된다. 소비자는 여행 포인트를 활용해 비토즈 생태계에 참여한 다양한 제휴처에서 서비스를 이용할 수 있어, 포인트의 사용처가 여행을 넘어 일상 전반으로 확장된다.
우준열 모두투어 사장은 “블록체인 기술은 여행 산업의 고비용 구조를 혁신하고 투명성을 높일 핵심 열쇠”라며, “비토즈의 핵심 파트너(밸리데이터)로서 단순한 기술 도입을 넘어, 여행 예약부터 결제까지 고객이 체감할 수 있는 실질적인 비용 절감과 편의성 중심의 디지털 전환을 이끌겠다”고 밝혔다.
비토즈 재단 관계자는 “모두투어의 합류는 비토즈가 추진하는 ‘웹 3.0 오픈 플랫폼’ 전략이 실생활 산업 깊숙이 자리 잡았음을 보여주는 사례”라며 “각 분야 리딩 기업들과 함께 소비 혁명을 이끄는 거대한 블록체인 연합군을 구축해 나가겠다”고 강조했다.
한편, 비토즈는 누구나 레고 블록처럼 결제와 지갑 기능을 가져다 쓸 수 있는 모듈형 ‘웹 3.0 오픈 플랫폼‘ 전략을 통해, 기존 웹 2.0 기업들의 웹 3.0 진입 장벽을 낮추며 생태계를 빠르게 확장하고 있다.
