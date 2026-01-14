소니코리아, 신형카메라 ‘알파7’ 출시기념… 트리니티 렌즈군 등록이벤트

3월 2일까지 GM2 트리니티 렌즈 정품등록 시 사은품 제공
광각·표준·망원 F2.8 줌으로 구성된 2세대 G Master 라인업 대상
소니코리아는 14일 풀프레임 미러리스 카메라 ‘알파7 Ⅴ(이하 A7M5)’ 출시를 기념해 오는 3월 2일까지 GM2 트리니티(Trinity) 렌즈 정품등록 이벤트를 진행한다고 밝혔다. A7 시리즈는 소니 풀프레임 카메라 가운데 가장 높은 판매량을 기록한 대표 라인업이다.
트리니티 렌즈는 화각 구성을 기준으로 광각·표준·망원 3종을 한 세트처럼 묶어 부르는 용어다. 소니의 GM2 트리니티는 광각줌 SEL1635GM2(16~35mm), 표준줌 SEL2470GM2(24~70mm), 망원줌 SEL70200GM2(70~200mm)로 구성되며, 최대 조리개 F2.8을 지원하는 2세대 G 마스터 줌 렌즈 라인업이다.
GM2 트리니티 렌즈는 높은 해상력과 빠른 AF(오토포커스) 속도, 이전 세대 대비 가벼워진 설계로 사용자들에게 좋은 반응을 얻고 있다고 한다. 새로 개발된 부분 적층형 이미지 센서(센서 내부 회로를 여러 층으로 쌓아 읽기 속도를 높인 구조)와 AI 기반 이미지 프로세싱 엔진을 탑재한 A7M5와 함께 사용할 경우, 사진과 영상 촬영에서 보다 향상된 성능을 체감할 수 있다는 설명이다.
이번 이벤트는 트리니티 렌즈 3종을 대상으로 진행된다. 행사 기간 내 해당 렌즈를 구매한 뒤 정품등록을 완료하면, 사은품을 제공한다.
사은품 구성은 소니 메모리 카드 리더기 ‘MRW-G3’, 256GB 용량 ‘소니 SD 메모리카드’, 소니 NP-FZ100 전용 듀얼 급속 충전기 ‘BC-ZD1’, 소니 ‘GM 한정 스트랩’ 가운데 한 가지를 선택하는 방식이다.
참여 방법은 3월 2일까지 대상 렌즈를 구입한 뒤, 6일까지 소니코리아 고객지원 사이트에 접속해 정품등록과 사은품 신청을 완료하면 된다. 사은품은 신청 후 약 4주 이내에 순차 발송된다.
