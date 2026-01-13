편의점에서 순금·실버바 산다… 이마트24, 2026 설 선물세트 판매

이번 선물세트는 개인의 만족과 취향을 중시하는 ‘필코노미(Feelconomy)’ 소비 트렌드를 반영해 기획됐다. 고물가 상황에서도 확실한 만족감을 주는 상품에 투자하는 소비 성향을 고려해 품목을 구성한 것이 특징이다.
이마트24는 갤럭시 웨어러블 2종을 편의점 업계 단독으로 선보인다. 판매 모델은 갤럭시버즈3FE와 갤럭시워치8이다.
고주연 작가의 일러스트 프로젝트 ‘서레이드쇼(Charade Show)’ 굿즈 선물세트도 업계 단독으로 마련했다. 백꾸(가방꾸미기)족을 위한 키링 2종과 에코백, 시리얼볼, 파우치 등이다. ‘서레이드쇼’ 굿즈 상품 구매 고객 중 선착순 700명에게는 클리어 파일을 증정한다. 또 4만 원 이상 구매 고객 중 선착순 200명에게는 키링이 제공된다. ’서레이드쇼’ 설 선물 상품은 오프라인 점포와 이마트24 앱에서 이달 19일부터 27일까지 예약 판매된다.
안전자산 선호 현상을 반영한 재테크형 상품도 도입했다. 금값 상승세에 따른 수요를 겨냥해 순금 복주머니(1.875g)와 진공실버바(1000g)를 판매한다. 금거래소 상품은 판매 기간에 따른 시세에 따라 가격이 책정된다. 이 외에도 한우, 갈비, 곶감 등 신선 식품군과 병오년을 기념한 적토마 상품도 준비됐다.
이마트24 관계자는 “명절 선물 스테디 상품은 물론 계속되는 고물가 시대에 맞춰 받는 이의 감정과 취향을 고려한 상품을 다채롭게 마련했다”며 “이마트24가 준비한 2026년 설 선물 세트와 함께 풍성하고 즐거운 설 연휴 보내시길 바란다”고 말했다.
