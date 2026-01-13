TCL, CES 2026서 ‘글로벌 TV브랜드 톱10’ 등 다수의 어워드 수상

글로벌 종합 가전 기업 TCL이 CES 2026 기간 중 열린 2025-2026 글로벌 톱 브랜드(GTB) 어워즈 시상식에서 다수의 권위 있는 상을 수상했으며, 글로벌 미디어로부터 ‘Best of CES 2026’에 선정되는 등 추가 수상의 영예를 안았다고 밝혔다.
이번 수상은 디스플레이 기술, 모바일 혁신, 스마트 홈 솔루션 전반에 걸친 TCL의 리더십을 부각시키며, 최첨단 기술을 통해 스마트 라이프의 미래를 이끌겠다는 TCL의 방향성을 다시 한번 강조한다.
수상 기술 가운데 TCL X11L SQD-Mini LED TV는 우수한 화질 성능을 인정받아 국제데이터그룹(IDG)으로부터 혁신 디스플레이 기술 금상(Innovative Display Technology Gold Award)을 수상했다. 2006년 국제데이터그룹(IDG)이 설립하고 Asia Digital Group과 Europe Digital Group이 주관하며, TWICE가 공동 주최하고 IDC가 후원하는 글로벌 톱 브랜드(GTB)어워즈는 글로벌 소비자 가전 업계에서 가장 권위 있는 시상식 중 하나로 평가받고 있다.
CES 2026에서 처음 공개된 TCL X11L은 차세대 SQD-Mini LED 기술을 적용한 세계 최초의 TV이다. 전 장면 광색역 표현(All-Scene Wide Color Gamut), 색 번짐 및 간섭 최소화, 더 많은 로컬 디밍 존, 한층 향상된 밝기를 초슬림 디자인에 담아냈다. SQD-Mini LED 기술은 뛰어난 색 정확도, 디스플레이 안정성, 시각적 성능을 인정받아 TÜV Rheinland 인증을 획득하며, 디스플레이 엔지니어링 분야에서 TCL의 업계 선도 기술력을 다시 한번 입증했다.
TCL의 혁신은 TV를 넘어 모바일 디바이스 분야에서도 이어졌다. NXTPAPER 70 Pro 스마트폰은 TCL의 최신 NXTPAPER 4.0 기술을 기반으로 IDG로부터 아이 케어 디스플레이 기술 금상(Eye-Care Display Technology Gold Award)을 수상했다. 해당 제품은 SGS 인증을 받은 저조도 눈 보호 기술, 블루라이트 감소, 원형 편광 기술을 적용해 다양한 사용 환경에서도 눈의 피로를 줄인 편안한 시청 경험을 제공한다.
TCL Note A1 NXTPAPER 태블릿은 종이와 같은 시각·필기 경험과 함께 스마트 필기 인식, 번역, 자동 요약, 텍스트 보정 등 AI 기반 생산성 기능을 인정받아 스마트 인터랙션 기술 혁신상(Smart Interaction Technology Innovation Award)을 수상했다.
스마트 홈 부문에서는 TCL 에어컨 AHU 시리즈가 스마트 자가 적응 전압 기술 혁신상(Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award)을 수상했으며, 해당 기술을 통해 복잡한 설치 및 유지보수 문제를 효과적으로 해결한 점이 높이 평가됐다.
한편, TCL Electronics는 글로벌 TV 시장을 선도하는 세계적인 소비자 가전 기업으로, 1981년 설립 이후 빠르게 성장해 현재 전 세계 160여 개 국가와 지역에서 사업을 전개하고 있다. TV를 비롯해 오디오, 모니터, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품의 연구·개발·생산에 주력하고 있으며, 혁신적인 기술력과 디자인으로 글로벌 시장에서 입지를 넓혀가고 있다. OMDIA 최신 데이터에 따르면, 초대형 스크린 TV, Mini LED TV, 그리고 Google TV 부문에서 TCL은 글로벌 1위를 기록하고 있다. 자세한 내용은 TCL 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
댓글 0