“5년내 로봇 도입비가 인건비보다 싸질 것”

피지컬 인공지능(AI)의 성능이 급속도로 향상되며 로봇 일꾼이 블루칼라 일자리까지 위협하고 있다는 우려도 나온다. 챗GPT가 촉발한 생성 AI가 사무직 일자리를 빼앗았다면, 365일 쉼 없이 일할 수 있는 로봇이 육체노동 영역으로 침투할 조짐을 보이기 때문이다.
8일 정보기술(IT) 업계에 따르면 AI 로봇 비용이 싸지며 ‘가성비’까지 갖추게 되면 로봇의 인력 대체가 더 가속화될 수 있다. 글로벌 컨설팅그룹 언스트앤드영(EY)은 “AI 로봇의 기술력이 급격히 향상되고 가격이 떨어지면서 5년 안에 인간의 인건비보다 AI 휴먼의 도입·운영비가 더 싸지는 ‘코스트 크로스’가 나타날 것”이라고 예측했다.
뉴욕타임스에 따르면 아마존은 이미 물류를 중심으로 AI 로봇을 투입해 내년까지 미국에서만 16만 명, 향후 50만 개 일자리를 줄인다는 계획이다. 세계경제포럼(WEF)이 지난해 발간한 ‘미래 일자리 보고서’에 따르면 2025년 기준 전체 업무의 47%가 사람에 의해 수행되지만, 2030년에는 이 비중이 33%로 줄고 기계가 단독 수행하거나(33%) 인간과 기계가 협업하는 형태(34%)가 주를 이룰 것으로 전망된다.
