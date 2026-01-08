이마트24에서 CJ기프트카드 사용 가능해진다… 페이백 행사도 진행

이달부터 편의점 이마트24에서 CJ기프트카드 사용이 가능해진다. 이는 지난해 이마트24와 CJ올리브네트웍스가 체결한 전략적 업무협약(MOU)에 따른 협력 확대의 일환이다.
CJ기프트카드는 CJ그룹 계열사를 포함한 24개 제휴처에서 사용가능한 실물 및 바코드 형태의 기프트카드다. 편의점 업계에서 CJ기프트카드를 도입한 것은 이마트24가 처음이다.
이마트24는 이번 제휴를 기념해 1월 말까지 페이백 행사를 진행한다. 행사 기간 내 1회 한정으로 CJ ONE 앱에서 기프트카드를 등록한 후 이마트24에서 1만 원 이상 구매 시 2400원을 되돌려준다.
경품 행사도 마련했다. CJ기프트카드로 이마트24에서 1만 원 이상 구매한 고객 중 추첨을 통해 5명에게 와인냉장고, 아이폰17, CJ기프트카드(10만원) 등을 증정한다. 결제 횟수가 많을수록 당첨 확률은 높아진다.
아울러 올해부터는 CJ ONE 앱 내 ‘선물하기’에서 이마트24 금액권 구입도 가능하다.
한편 이마트24는 지난해 3월부터 이마트24 매장에서 CJ ONE 포인트 적립 및 사용 서비스를 운영하고 있다. 이마트24 매장에서 상품 구입 시 1000원당 1포인트가 적립된다. 1000포인트 이상 보유 시 10포인트 단위로 CJ ONE 포인트 사용처에서 사용할 수 있다.
이마트24 영업마케팅팀 이종완 팀장은 “2030세대 이용 비중이 높은 CJ기프트카드를 이마트24에서도 사용할 수 있도록 제휴를 확대한다”며 “앞으로도 다양한 멤버십과 결제, 제휴 서비스를 통해 고객 혜택을 지속 확대해 나갈 예정”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
