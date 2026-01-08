“5대 우주 강국으로”…김승연 회장, 한화시스템 제주우주센터 첫 방문

김승연 한화그룹 회장은 8일 제주 서귀포시 한화시스템 제주우주센터를 방문해 방명록에 이 같이 남겼다. 새해 우주 사업을 향한 포부를 밝힌 것이다. 김 회장은 이어 친필 사인과 함께 ‘제주우주센터와 함께 대한민국을 지키는 대표 기업으로 우뚝 섭시다’라고 덧붙였다.
김 회장이 한화시스템 사업장을 찾은 것은 이번이 처음이다. 그는 장남인 김동관 부회장을 비롯한 주요 경영진과 제주우주센터를 둘러보고 한화의 우주사업 현황 및 올해 사업계획을 보고받았다. 이어 임직원들과 오찬을 갖고 소통하는 시간도 가졌다.
김 회장은 격려사에서 “제주우주센터는 단순한 사업장이 아닌 우주를 향한 한화의 원대한 꿈의 현재이자 미래”라며 “대한민국 우주산업의 전진기지로 거듭나도록 힘차게 나아가자”고 당부했다. 그러면서 “우주는 도전을 멈추지 않는 자에게만 길을 내어준다. 한화만의 ‘불굴의 도전정신’을 보여주자”며 “여러분이 흘리는 땀방울이 대한민국을 세계 5대 우주 강국으로 끌어올리는 밑거름이 될 것”이라고 했다.
김 회장은 한화가 화약 사업을 하던 1980년대부터 우주산업을 꿈구며 한화가 직접 인공위성을 만들어 쏘아 올려야 한다는 목표를 세웠다. 김 회장의 우주에 대한 열망을 이제 김 부회장이 이어받아 사업 확대에 힘을 쏟고 있다. 김 부회장은 2021년 그룹의 우주 산업 전반을 지휘하는 ‘스페이스 허브’를 출범시키며 당시 “누군가 반드시 우주를 가야 한다면 한화가 하겠다”라며 “엔지니어들과 함께 우주로 가는 지름길을 찾겠다”고 했다.
한화그룹은 현재 한화시스템의 위성 기술을 비롯해 한화에어로스페이스의 누리호 발사체 기술 등 우주 관련 기술에 적극적으로 투자하고 있다. 특히 지난해 11월 한화가 주도한 누리호 4차가 성공적으로 발사됐다.
김 회장이 이날 찾은 제주우주센터는 한화시스템이 1000억 원을 투자해 지난해 12월 준공한 국내 최대 규모의 민간 위성 생산 시설이다. 위성 월 8기, 연간 최대 100기를 만들 수 있다. 올해부터 지구 관측에 활용하는 합성개구레이다(SAR) 위성 등 본격적인 제품 양산에 돌입할 계획이다.
