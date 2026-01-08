삼전·SK하닉 신고가 랠리…코스피 4620선 돌파, 또 사상 최고

8일 오전 10시 30분 코스피는 전일 대비 65.67p(1.44%) 상승한 4616.73을 가리키고 있다. 장 중 4622.32까지 터치하며 사상 최초로 4620선도 돌파했다.
개인은 2196억 원 순매수했다. 외국인은 111억 원, 기관은 2704억 원 각각 순매도하고 있다.
장 초반 부진했던 반도체주가 다시 상승 전환하면서 지수를 끌어올렸다. SK하이닉스는 장 초반 73만 1000원까지 1.48% 하락했으나 장 중 6.19% 오른 78만 8000원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다.
장 초반 13만 원대로 후퇴했던 삼성전자도 2.06% 오르고 있다. 장 중 14만 4500원에 거래되며 신고가를 새로 썼다.
코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 한화에어로스페이스(012450) 7.72%, SK하이닉스(000660) 5.53%, HD현대중공업(329180) 5.03%, 삼성바이오로직스(207940) 4.7%, SK스퀘어(402340) 3.38%, 삼성전자(005930) 2.13%, 삼성전자우(005935) 0.97%, 두산에너빌리티(034020) 0.24% 등은 상승했다.
LG에너지솔루션(373220) -1.48%, 현대차(005380) -1.43% 등은 하락했다.
코스닥은 전일 대비 0.9p(-0.09%) 하락한 946.49를 가리키고 있다.
코스피가 약세를 보이던 장 초반 951.77까지 올랐으나 코스피가 상승 반전하며 보합권을 등락 중이다.
기관은 165억 원, 개인은 967억 원 각각 순매수했다. 외국인은 1121억 원 순매도했다.
코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 리가켐바이오(141080) 2.07%, 알테오젠(196170) 1.06%, 펩트론(087010) 0.81%, 에이비엘바이오(298380) 0.71%, 코오롱티슈진(950160) 0.28% 등은 상승했다.
