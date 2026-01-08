삼전·SK하닉 신고가 랠리…코스피 4620선 돌파, 또 사상 최고

  • 뉴스1

  • 입력 2026년 1월 8일 10시 46분

글자크기 설정

삼성전자 주가가 14만원대를 기록한 7일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 뉴스1
삼성전자 주가가 14만원대를 기록한 7일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 뉴스1
하락 출발했던 코스피가 반도체주 회복에 사상 최고치를 또 한 번 경신했다.

8일 오전 10시 30분 코스피는 전일 대비 65.67p(1.44%) 상승한 4616.73을 가리키고 있다. 장 중 4622.32까지 터치하며 사상 최초로 4620선도 돌파했다.

개인은 2196억 원 순매수했다. 외국인은 111억 원, 기관은 2704억 원 각각 순매도하고 있다.

장 초반 부진했던 반도체주가 다시 상승 전환하면서 지수를 끌어올렸다. SK하이닉스는 장 초반 73만 1000원까지 1.48% 하락했으나 장 중 6.19% 오른 78만 8000원을 기록하며 역대 최고치를 경신했다.

장 초반 13만 원대로 후퇴했던 삼성전자도 2.06% 오르고 있다. 장 중 14만 4500원에 거래되며 신고가를 새로 썼다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중 한화에어로스페이스(012450) 7.72%, SK하이닉스(000660) 5.53%, HD현대중공업(329180) 5.03%, 삼성바이오로직스(207940) 4.7%, SK스퀘어(402340) 3.38%, 삼성전자(005930) 2.13%, 삼성전자우(005935) 0.97%, 두산에너빌리티(034020) 0.24% 등은 상승했다.

LG에너지솔루션(373220) -1.48%, 현대차(005380) -1.43% 등은 하락했다.

코스닥은 전일 대비 0.9p(-0.09%) 하락한 946.49를 가리키고 있다.

코스피가 약세를 보이던 장 초반 951.77까지 올랐으나 코스피가 상승 반전하며 보합권을 등락 중이다.

기관은 165억 원, 개인은 967억 원 각각 순매수했다. 외국인은 1121억 원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중 리가켐바이오(141080) 2.07%, 알테오젠(196170) 1.06%, 펩트론(087010) 0.81%, 에이비엘바이오(298380) 0.71%, 코오롱티슈진(950160) 0.28% 등은 상승했다.

HLB(028300) -4.42%, 레인보우로보틱스(277810) -3.43%, 삼천당제약(000250) -1.57%, 에코프로비엠(247540) -0.54%, 에코프로(086520) -0.43% 등은 하락했다.

(서울=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스