CES서 HD현대 찾은 젠슨 황 “디지털 트윈 완벽 구현”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 ‘CES 2026’ 기조연설에서 HD현대와의 ‘디지털 트윈’ 기술을 우수 협력 사례로 언급했다.
6일(현지 시간)미국 라스베이거스 베니션 호텔에서 열린 ‘CES 2026’ 기조연설에서 젠슨 황 CEO는 독일 기술기업 지멘스의 롤랜드 부시 CEO와의 대담을 가졌다. 황 CEO는 대담에서 HD현대와의 디지털 트윈 기술을 우수 협력 사례로 언급했다.
디지털 트윈은 가상 공간에 현실 세계와 똑같은 물리 법칙 등이 적용되는 ‘쌍둥이’를 만들고, 여기서 수많은 실험을 수행해 최적 조건을 찾고 이를 현실에 적용하는 기술이다. 현실에서보다 비용, 시간 등을 상당 부분 아낄 수 있다.
부시 CEO는 황 CEO와의 대담에서 “HD현대는 대형 선박을 건조하고 조선소를 건설하는 데 지멘스 기술을 사용하고 있다”고 했다. 황 CEO는 “지금 보이는 게 선박 전체에 디지털 트윈 기술을 적용한 것”이라며, “선박의 볼트, 너트가 전부 다 반영돼 있다. 엄청나지 않나?”고 말했다. 이어 “이건 선박 전체의 캐드(CAD)이고, 실제 선박사이즈를 디지털 트윈으로 완벽하게 구현한 것”이라고 평가했다.
황 CEO는 HD현대의 디지털 트윈 기술에 대해 “우리가 협력하고 있는 모습을 아주 잘 보여준 사례이며, 디지털 트윈이라는 아이디어를 실현하고 있는, 엔지니어링의 모든 측면을 설계하고, 단순히 CAD만이 아니라 컴퓨팅, 전자시스템까지 전부 통합해서 하나의 디지털 트윈 안에 구현하는 것”이라고 말했다.
그는 “물론 디지털 트윈 안에서 모든 소프트웨어도 구동되며 앞으로 선박의 디지털 트윈이 나중에는 가상의 바다, 즉 가상 해양 환경에서 실제로 띄워져서 어떻게 작동하는지까지 시뮬레이션이 되기를 기대하고 있다”고 덧붙였다.
HD현대는 지멘스의 산업용 설계·제조 소프트웨어와 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치) 연산 기술, 그리고 실사 수준의 가상 환경을 구현하는 ‘옴니버스(Omniverse)’를 활용하고 있다. 선체 구조와 전자·전기 시스템, 배선, 공정, 작업자 동선을 하나의 가상 공간에 통합했다.
앞서 젠슨 황은 2024년 3월 엘련 미국의 개발자 콘퍼런스 ‘GTC 2024’에서 HD현대의 조선 계열사인 HD현대삼호의 ‘LNG운반선의 3D 모델 랜더링’을 활용해 발표를 진행하기도 했다.
HD현대 관계자는 “스마트 조선소 구축과 디지털 트윈 기술은 디지털·인공지능(AI) 조선업으로 탈바꿈 하는데 있어 필수”라며 “세계적인 기업인 엔비디아와 지멘스 등과 협력해 조선 기술 혁신에 노력해 나갈 것”이라고 말했다.
