광동제약, 유사언론 대응 원칙 재확인… “부당한 요구 타협없다”

신임 경영진과 위원회 신년 간담회 통해 대응 방향 점검
광동제약은 최근 ‘유사언론심의전문위원회(이하 위원회)’와 신년 간담회를 열고, 유사언론에 대한 대응 원칙을 다시 점검했다고 6일 밝혔다.
일부 매체의 왜곡·보복성 보도에 “원칙적 대응” 주문
허위조작정보근절법(정보통신망법 개정) 취지 반영
언론 신뢰 회복 위한 절차적 대응체계 강화
이번 간담회는 박상영 신임 경영총괄 대표이사 취임 이후 처음 열린 자리로, 향후 유사언론 대응 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 위원회는 일부 매체의 부당한 보도 행태가 올해도 이어질 가능성을 언급하며, 단계별 취재협력 기준에 따른 일관된 대응이 필요하다고 강조했다.
또한 위원회는 사실을 왜곡하거나 선정적인 제목을 사용하는 보도, 과거 기사 재편집 및 반복 송출, 기사 내용과 무관한 기업 임원 사진 노출 등을 주요 문제 사례로 제시했다. 광고나 협찬이 거부될 경우 이루어지는 보복성 보도 역시 부적절한 행위로 지적됐다.
위원회는 “기업이 왜곡보도나 압박에도 원칙적으로 대응할 때, 건강한 언론 환경 조성에 기여할 수 있다”고 밝혔다.
박상영 광동제약 경영총괄 대표는 “객관적 비판은 수용하되, 부당한 요구에는 타협하지 않겠다. 정확한 절차에 따른 대응 체계를 유지해 기업 신뢰와 언론의 건전성을 함께 지켜 나가겠다”고 말했다.
광동제약은 향후 ‘허위조작정보근절법(정보통신망법 개정)’의 취지를 반영해 대응체계를 구체화할 계획이다. 개정안은 온라인상 허위 정보의 확산을 막고, 반복적으로 허위 정보를 유포한 행위에 대한 제재를 강화하는 내용이 포함돼 있다.
회사는 반복적으로 사실을 왜곡하거나 부당한 행위를 이어가는 매체 및 기자에 대해 경력을 추적 관리하고, 취재·자료 요청 대응 과정을 원칙적으로 운영할 방침이다. 이와 함께 위원회 정례 협의와 내부 인식 개선 활동을 통해 대응 전략을 지속 보완할 계획이다.
