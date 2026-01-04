대통령 국빈방문 앞두고…재조명받는 현대차 상하이 임시정부 청사 보존 노력

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 일정 마지막 날인 7일 상하이 대한민국 임시정부청사 유적지를 방문할 예정이다. 이에 맞춰 현대차그룹이 2004년 해당 청사를 보존하기 위해 했던 노력도 다시금 주목받고 있다.
4일 현대차그룹 지속가능성보고서 등에 따르면 정몽구 현대차그룹 명예회장은 2004년 5월 중국 상하이시 정부 청사에서 한쩡(韓正) 상하이 시장과 면담하며 “상하이 임시정부 청사 보존을 위해 청사가 있는 상하이 로만구 지역 재개발 사업에 한국 기업이 참여할 수 있도록 해 달라”고 요청했다.
당시 상하이시는 2010년 엑스포를 앞두고 일대를 쇼핑센터 등 상업지구로 바꾸려는 재개발 계획을 세웠다. 하지만 당시 이 재개발 사업을 외국 기업이 맡으면 임시정부 청사 보존이 어려울 것이라는 우려가 적지 않았다.
한국 정부도 당시 청사 주소지인 ‘306롱(弄) 3∼5호와 318롱’의 전체 보존을 요청했다. 하지만 상하이시는 해당 부분만 재개발에서 제외할 수 없다는 입장을 고수했다.
이에 상하이와의 경제협력 방안을 논의하던 정 명예회장이 상하이시에 직접 한국 기업 참여를 요청하며 협조를 구한 것이다.
정 명예회장은 “첨단 미래와 황금기 중국의 모습이 공존하는 상하이 임시정부 청사는 한국의 독립혼과 정통성 상징”이라며 “한국 국민에게 의미가 남다른 장소인 만큼 한국이 재개발권을 획득할 수 있도록 지원을 바란다”고 강조했다.
결국 한쩡 시장과 이창동 당시 문화부 장관의 면담이 성사되고, 재개발 프로젝트가 유보되면서 임시정부 청사가 지금까지 보존될 수 있었다.
현대차그룹 측은 “지난해 8월 국가보훈부와 ‘국가보훈 사업 활성화를 위한 업무협약’을 맺고 독립운동 사료 전산화와 유해 봉환식 의전차량 지원 등의 활동을 했으며, 올해는 전 세계 독립운동 사적지 보존에도 나설 것”이라고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0