서학개미, 작년 美주식 47조 순매수… 전년보다 3배 이상 증가 ‘사상 최대’

지난해 미국 증시에 투자한 ‘서학 개미’들이 47조 원 규모의 미국 주식을 순매수한 것으로 나타났다. 서학 개미가 지난해 가장 선호한 해외 주식은 구글 모회사 알파벳이었다.
31일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자는 지난해 1월 2일부터 12월 30일까지 326억868만 달러(약 47조54억 원) 규모의 미국 주식을 순매수했다.
이는 2024년 순매수 규모(105억4500만 달러)보다 3배 이상 많은 것이다. 본격적인 해외 주식 투자 열풍이 불기 시작했던 2021년(207억9181만 달러 순매수)을 제치고 사상 최대 순매수다. 서학 개미들은 지난해 10월에 68억5500만 달러 규모의 미국 주식을 순매수하며 월간 순매수 사상 최대치를 나타내기도 했다.
지난해 서학 개미가 가장 많이 순매수한 종목은 알파벳으로 집계됐다. 알파벳 A주(20억4245만 달러)와 알파벳 C주(2억8959만 달러)를 합쳐 23억3204만 달러어치를 순매수했다. 지난해 초까지만 해도 생성형 인공지능(AI)이 포털 검색을 대체할 수 있다는 우려가 컸다. 하지만 구글이 지난해 11월 자체 개발한 반도체 텐서처리장치(TPU)로 학습시킨 ‘제미나이 3’를 공개하며 분위기가 반전됐다. 기술주 투자를 꺼렸던 세계적인 투자자 워런 버핏의 은퇴 전 마지막 투자가 구글이었던 것도 투자 심리에 긍정적으로 작용했다. 구글 주가는 지난해 65%가량 올라 시가총액 3조 달러 벽을 넘어섰다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 추종 상장지수펀드(ETF·2위)와 나스닥100지수 추종 ETF(4위) 등 패시브 상품도 서학 개미가 많이 사들였다. 비트마인(3위), 아이렌(6위), 서클(써클·9위) 등 변동성이 큰 가상자산 관련 종목도 주된 매수 종목이었다. 글로벌 시가총액 1위 엔비디아는 순매수 순위 5위(10억8688만 달러)에 올랐다.
2024년 서학 개미가 가장 많이 순매수했던 종목인 테슬라는 지난해 5억4535만 달러 순매수에 그쳤다. 순매수 순위는 17위다. 다만 테슬라는 지난해 연간 매수와 매도가 각각 218억 달러, 212억 달러에 달하는 등 거래 규모는 가장 큰 종목이었다. 테슬라 주가는 지난해 4월 214.25달러까지 떨어졌다가 12월 498.83달러로 반등하는 등 주가가 심하게 널뛰었다.
지난해 주가 상승으로 지난해 12월 29일 보관금액 기준으로는 테슬라가 284억3670만 달러로 1위를 차지했다. 엔비디아(179억5457만 달러)와 알파벳 A·C주(75억9053만 달러), 팔란티어(66억7583만 달러)가 뒤를 이었다.
