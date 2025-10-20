정기선 “독보적 기술로 초격차 유지해야”

신년사서 現위기 돌파 의지 밝혀
정기선 HD현대 회장(사진)이 2026년 병오년(丙午年) 신년사를 통해 ‘독보적 기술’과 ‘두려움 없는 도전’을 새해 경영 화두로 제시했다. 지난해 시가총액 100조 클럽 가입과 선박 인도 5000척 달성이란 성과를 거뒀지만, 여기에 안주하지 않고 불확실한 경영 환경을 정면 돌파하겠다는 의지를 밝힌 것이다.
‘가장 안전한 일터’ 조성도 당부
정 회장은 31일 신년사를 통해 “올해의 경영 환경은 그야말로 안갯속”이라며 “세계 경제는 보호무역주의로 회귀하고 있고 중국발 과잉 공급 문제 역시 여전히 진행 중”이라고 밝혔다. 특히 HD현대가 세계 1위 자리를 지키고 있는 조선 분야와 관련해 “중국은 양적 측면에서 이미 우리를 앞섰고, 질적 측면에서도 거센 추격을 이어가고 있다”고 긴장감을 나타냈다.
정 회장은 위기 돌파 해법으로 ‘기술 초격차’를 제시했다. 그는 “기술 우위는 영원하지 않다”며 “앞으로도 과감한 혁신을 통해 품질과 성능, 비용을 획기적으로 개선하되 현장에 적용할 수 있는 기술로 기술 초격차를 유지해야 한다”고 강조했다. 인공지능(AI)과 소형모듈원자로(SMR), 연료전지 등 신사업에서도 가시적 성과를 주문했다.
‘두려움 없는 도전’과 ‘건강한 조직’도 강조했다. 정 회장은 10층 높이 구조물을 1만 km 넘게 이송해낸 사우디아라비아 주바일 항만 공사 등을 예로 들며 “실패를 두려워 않고 새 영역에 뛰어드는 것이 HD현대 DNA”라고 강조했다.
업무 몰입을 위한 조직 문화와 ‘가장 안전한 일터’ 조성도 당부했다. 정 회장은 “안전 없이는 혁신과 도전도 물거품”이라며 “가장 안전한 일터를 위해 임직원 모두 힘을 모아 달라”고 덧붙였다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0