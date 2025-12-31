SKT, 신년 맞아 신규·기존 고객 대상 T멤버십 혜택 제공

SK텔레콤이 2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 신년 한정 T멤버십 신규 가입 혜택을 비롯해, T day, 0 day 등 다채로운 멤버십 프로그램을 선보인다고 31일 밝혔다.
SKT는 신년 한정 T멤버십 신규 가입 혜택을 비롯해, T day, 0 day 등 다채로운 멤버십 프로그램을 통해 새해 첫 달부터 일상 속에서 체감할 수 있는 풍성한 혜택들을 마련했다.
먼저 SKT는 1월 1일부터 15일까지 T멤버십에 신규 가입한 고객에게 총 1만9000원 상당의 쿠폰을 제공한다. △메가커피 아메리카노(HOT) 무료 쿠폰 △처갓집양념치킨 1만 원 할인 쿠폰(배달의민족 앱으로 1만6000원 이상 주문 시) △파리바게뜨 7000원 할인 쿠폰(2만 원 이상 구매 시) 등 총 3종으로 구성되며, 대상 고객에게는 1월 20일 별도의 신청 절차 없이 쿠폰이 자동 지급된다.
SKT는 새해 건강 관리를 위해 건강검진 할인 혜택도 마련했다. T멤버십 고객은 1월 1일부터 3월 31일까지 어떠케어를 통해 건강검진을 최대 49% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 또한 1월 19일부터 3월 31일 사이 할인 혜택을 받아 검진을 완료한 고객 가운데 총 250여명을 추첨해 △종합검진 30만 원 패키지(1명) △풀리오 종아리 마사지기(5명) 등 경품도 제공한다.
1월 5일부터 9일까지 진행되는 ‘T day week’ 기간에는 음식·쇼핑·여가 등 다양한 생활 밀착형 혜택이 제공된다. 요기요 앱을 통해 bhc 치킨을 1만8000원 이상 주문할 경우 7500원 할인 혜택을 받을 수 있으며, ‘T 우주패스 100’ 구독 가입 고객에게는 8500원의 할인 혜택이 제공된다.
또한 노브랜드에서 4만 원 이상 구매 시 20% 할인 혜택(최대 1만 원)을 제공한다. 선착순으로 장바구니 증정 이벤트도 함께 진행된다.
가족 고객을 위한 나들이·레저 혜택도 준비됐다. T멤버십 회원은 1월 5일부터 9일까지 할인 쿠폰을 다운로드하면 롯데월드 어드벤처 서울·부산(1월 18일까지)과 비발디파크(1월 31일까지)에서 할인 혜택을 받을 수 있다.
만 13~34세에 해당하는 ‘0(영, Young)’ 고객을 위한 0 day 혜택도 마련됐다. 뮤지컬 ‘비틀쥬스’ 무료 초청 이벤트(100명 추첨)를 비롯해 디뮤지엄 ‘취향가옥2’ 무료 초청권 1매, 전시 ‘룸 포 원더: 상상의 문을 열다’ 입장권 40% 할인 등 0 고객을 위한 문화 행사 혜택들이 준비됐다.
한편 SKT는 재가입 고객에게 해지 전 기준의 가입 연수와 T멤버십 등급을 그대로 복원해주는 ‘재가입 고객 혜택’을 제공하고 있다. 올해 4월 19일부터 7월 14일 사이 SKT 회선을 해지한 고객이 해지일로부터 36개월 안에 재가입 시 가입 연수 및 T멤버십 등급이 복원된다.
