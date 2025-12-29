GS25, 재고처리한도 108만 원으로 상향… 2026년 상생지원안 발표

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 가맹점 수익성 제고를 위해 ‘재고처리한도’를 점포 당 연간 108만 원으로 상향 조정한다. 가맹 경영주를 대상으로 한 건강·심리 관리 프로그램도 신설한다.
GS리테일은 이러한 내용을 골자로 하는 ‘2026년 신(新)상생지원제도’를 29일 발표했다.
GS25는 짧아진 상품 생애 주기 트렌드를 고려해 재고처리한도를 점포 당 연간 108만 원으로 상향 조정했다. GS25는 이번 조치가 구색강화 인센티브, 수익개선 인센티브, 판매이익 인센티브 등 기존 제도와 시너지를 내며 가맹점 수익성 제고와 운영 의지 고취에 더욱 큰 효과를 발휘할 것으로 기대하고 있다.
전 가맹 경영주들을 대상으로 한 건강·심리 관리 프로그램도 신설했다. 해당 프로그램은 전문 헬스케어 기업과 연계해 가맹 경영주에게 제공되며, 전문 의료진 건강상담, 건강검진 컨설팅, 진료 예약대행, 간호사 병원 동행 등의 통합 서비스를 받을 수 있다.
현재 GS25는 10년 이상 운영한 가맹 경영주에게 무료 건강검진 서비스를 제공하고 있으며, 20년, 30년차 경영주에게는 여행상품권(최대 300만 원), 건강검진권 등을 제공하고 있다. 또 △가맹 경영주 명절(추석)선물 지급 △출산 선물 지원 △경조사 지원 △장례 지원 등 생애 주기 맞춤형 복지 제도는 내년에도 지속 운영된다.
신동훈 GS리테일 상생협력팀장은 “2026년 상생지원은 가맹점의 수익을 끌어올리는 동시에 경영주와의 지속가능한 동반성장을 위해 실효성 있는 영업 지원 제도와 가맹 경영주 삶의 질을 향상시키는 복지 프로그램을 중점 강화했다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0