리벤처스, ‘2025 TIPS Family Day’ 개최

리벤처스(대표 김나경)는 지난 5일 서울창업허브(SBA)에서 리벤처스가 보육중인 팁스 선정 창업 기업들을 대상으로 ‘2025 리벤처스 TIPS Family Day’를 개최했다.
이날 행사에는 이벤트 기반 초고속 비전 센서(DVS)를 개발하는 ‘뉴로리얼리티비전’, HBM 3D 검사장비 제조기업 ‘옵티브’, 이차전지 실리콘 음극재 기업 ‘레몬에너지’, 글로벌 K-POP 팬덤 플랫폼 Kooky를 운영하는 ‘라이터스컴퍼니’, 인공지능 솔루션 개발 기업 ‘시즌’ 등 리벤처스가 추천한 팁스 선정 기업들이 참여했다.
팁스는 중소벤처기업부가 선정한 운영사가 성장 가능성이 높은 창업기업을 선발하고, 정부가 기술개발(R&D) 및 창업사업화 자금 등을 연계 지원하는 프로그램이다. 리벤처스는 지난 2022년 5월 팁스 운영사로 선정된 이후, 3년간 총 31개 기업(일반트랙 27개사, 딥테크트랙 4개사)을 팁스 프로그램에 추천하여 선정됐으며, 선정 기업들은 연구개발 과제 수행과 함께 고용확대와 후속 투자 유치 등을 이어가고 있다.
이날 행사에서는 팁스 과제 수행 과정에서 기업들이 겪는 실무적 이슈를 중심으로 연구개발비 관리와 연구노트 작성 등 R&D 행정 안내와 연차 보고 및 최종 평가 대비 점검이 진행됐다. 이와 함께 기업 간 협력 논의를 위한 네트워킹과 개별 멘토링이 진행되었다.
리벤처스 김나경 대표는 “우리는 창업팀의 잠재력을 믿고, 그들이 시장의 게임 체인저가 될 수 있도록 가까운 곳에서 소통하는 것을 원칙으로 한다”며, “앞으로도 리벤처스만의 전문적인 팁스 관리 시스템을 통해 포트폴리오사들이 성공적인 엑싯(Exit) 및 글로벌 진출 가능성을 높일 수 있도록 도울 것”이라고 밝혔다.
한편, 리벤처스는 이번 패밀리데이를 기점으로 보육기업 간 교류 및 협력을 더욱 공고히 하고, 내년도 팁스 프로그램 참여 기업 확대를 위한 투자 및 발굴 활동을 이어갈 계획이다.
