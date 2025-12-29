국민연금 수익률 20% 돌파 역대최고…기금 1473조원

올해 국민연금 기금운용 수익률이 사상 첫 20%대를 기록할 것으로 예상된다. 이는 1988년 국민연금 제도 도입 후 가장 높은 수치다. 기존 최고 수익률은 지난해 15%였다.
29일 보건복지부에 따르면 올해 국민연금 기금수익률은 12월 잠정치 기준 약 20%로 전망된다. 이는 국내 증시 호조 영향으로 분석된다. 자산군별 수익률은 국내주식이 78%로 가장 높았고, 해외주식(25%), 대체투자(8%), 해외채권(7%), 국내채권(1%) 순이었다. 대체투자 공정 가치 평가가 반영된 최종 수익률은 내년 2월 발표된다.
기금운용이 큰 성과를 내면서 전체 기금 규모는 지난해 말 1213조 원에서 약 260조 원(21.4%) 증가한 1473조 원으로 늘었다. 이는 지난해 연금급여로 지급한 44조 원의 약 5.9배에 이르는 규모다. 기금수익 증가가 국민연금 재정 안정성 강화로 이어졌다는 분석이 나온다.
내년부터 연금 보험료가 오르면서 기금운용 규모도 더 커질 것으로 보인다. 정부는 현재 장기 추계 기준 4.5%인 수익률 목표를 향후 5.5%까지 늘릴 방침이다. 복지부는 “자산 배분 체계 개선, 전문 운용 인력 확보를 통해 수익률을 더 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.
내년 국민연금 보험료율은 9.5%로 올해보다 0.5%포인트 인상된다. 2033년까지 매년 0.5%포인트씩 인상한다. 사업장가입자는 근로자와 사용자가 절반씩, 지역가입자는 본인이 전액 납부한다. 월 평균소득이 309만 원인 사업장가입자는 보험료가 월 7700원, 지역가입자는 1만 5400원 오를 예정이다.
저소득 지역가입자의 보험료 부담은 완화된다. 현재는 실업과 휴직 등의 사유로 보험료를 못 내다가 납부를 재개한 지역 가입자에게만 보험료의 50%를 1년간 지원한다. 내년부터는 납부 재개 여부와 무관하게 월 소득이 80만 원 미만인 지역가입자는 지원을 받을 수 있다. 내년에는 73만6000명이 월 최대 3만7950원을 지원받을 것으로 전망된다.
노령연금 감액도 개선한다. 현재는 가입자의 근로 및 사업 소득이 전체 가입자 평균소득(309만 원)보다 많으면 초과소득을 따져 감액한다. 내년 6월부터는 월 509만 원까지는 연금을 그대로 받을 수 있다.
