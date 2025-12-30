아동-청소년에 ESG 교육 재능기부

[사회공헌 Together] LG화학
LG화학은 2020년 8월 환경 및 기후변화 대응을 중심으로 사회적 요구에 부합하는 사회공헌 활동을 강화하기 위해 사회공헌 비전 ‘그린 커넥터’를 발표했다. LG화학은 교육·생태계·경제·에너지 등 4대 중점 분야를 중심으로 사회·환경적 가치를 동시에 창출하는 사회공헌 사업을 추진하고 있다.
이 가운데 대표적인 교육 사회공헌 사업은 ‘라이크 그린’이다. 라이크 그린은 매년 교육기부 우수 프로그램으로 선정됐으며 2021년에는 교육부 장관상을 수상했다. 이 사업은 지속가능한 지구를 위한 시민 인식 제고를 목표로 ‘대담해’ ‘그린클래스’ 두 가지 프로그램으로 구성돼 있다.
대담해는 환경·과학·사회 문제를 시민들이 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 유튜브 채널 프로그램이다. ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 전문가와 각 분야 인사들이 참여해 전기차, ESG 트렌드, 사회 이슈 등을 주제로 대담을 진행한다. 채널은 누적 조회수 100만 회를 넘기며 대표적인 사회공헌(CSR) 지식 콘텐츠로 자리 잡았다.
그린클래스는 청소년을 대상으로 ESG 통합 교육 자료를 제공하는 프로그램이다. LG화학이 직접 개발한 교육 자료를 학교와 돌봄 기관에 제공해 교사가 수업에 활용할 수 있도록 지원하고 있으며 2024년부터는 학생 주도의 진로 설계를 돕는 과정도 추가했다. 그린클래스는 홈페이지를 통해 상시 신청할 수 있다.
이와 함께 LG화학은 ‘그린클래스 임직원 봉사단’을 운영하며 교육 재능 기부를 확대하고 있다. 임직원들은 직접 교육기관을 방문해 진로와 환경 교육을 진행하고 있으며 2024년에는 전국 지역아동센터와 초등학교 19곳을 찾아 700여 명의 학생을 대상으로 교육을 실시했다.
이민아 기자 omg@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0