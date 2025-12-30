웃풍 막고 조명 교체… 낡은 주택에 ‘집 수리’ 재능기부

DL그룹은 기업의 기술 및 노하우, 보유 자산을 활용해 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
DL이앤씨는 건설사라는 특성을 살려 소외 계층을 위한 주거 개선에 앞장서고 있다. 2005년부터 한국 해비타트 서울지회와 손잡고 서울, 수도권 노후주택 밀집 지역과 복지단체 시설을 개선하는 ‘희망의 집 고치기’ 프로젝트를 진행 중이다. 특히 단열 작업과 LED 조명 교체 등 탄소 배출을 줄이고 에너지를 절감하도록 진행하고 있다. 복지단체시설은 내부를 무장애 공간으로 조성한다.
안전교육시설을 활용한 지역사회 교육 활동도 지원하고 있다. DL이앤씨는 대전 대덕연구단지에 운영 중인 ‘안전한 숲 캠퍼스’를 개방해 지자체 및 공공기관, 학생을 대상으로 안전체험 교육을 실시하고 있다. 완강기 사용법, 화재 및 비상 상황 발생 시 대피 방법, 심폐소생술 등을 직접 체험할 수 있다.
DL케미칼은 본사 및 사업장에서 환경 정화 활동인 ‘에코 플로깅 챌린지’를 실시하고 있다. 또 ‘오늘도 걷기 챌린지’를 진행해 사회공헌 재원을 마련하고 있다. 임직원 및 가족이 함께 걷기 목표를 달성하면 회사가 소외 계층에 기부하는 제도다. 이렇게 마련된 재원으로 연탄 지원뿐만 아니라 서울과 여수의 장애 아동 전문기관을 통해 보행이 어려운 장애 아동에게 휠체어, 보행보조기구를 후원했다.
DL그룹 차원에서 그룹의 문화재단인 대림문화재단과 문화적으로 소외된 청소년과 어린이들을 위한 문화예술교육 및 체험활동도 지원하고 있다. 저소득층 어린이와 청소년을 대상으로 전시 관람 및 창작활동 등의 문화예술 프로그램 ‘해피 투게더’를 운영한다. 종로구청에서 운영하는 ‘창의융합 교육’에 참여해 ‘예술과 과학의 결합’을 주제로 초등학교에 찾아가는 수업을 진행하고 있다. 젊은 크리에이터들을 소개하는 공간인 ‘구슬모아 당구장’도 후원하고 있다.
보유 자산을 활용한 프로젝트도 주목받고 있다. DL그룹은 디타워 광화문, 서울포레스트 등을 활용해 공공 미술 프로젝트와 브랜드 커뮤니케이션 활동을 진행하고 있다. DL그룹 관계자는 “앞으로도 각 회사의 특성과 기술, 노하우, 자산 등을 활용한 특색 있는 사회공헌 활동을 진행해 지역사회 구성원으로서 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.
