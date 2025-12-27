아이폰은 20대만?…올해 30·40 원픽 스마트폰은

KT닷컴 인기 스마트폰 선정 ‘베스트 어워즈’
30대 1위 ‘갤S25 울트라’ 차지…2·3위는 모두 아이폰
40대부터 갤럭시 선호 뚜렷…실속형 모델 선두
올해 30대 이상의 한국인들이 가장 선호하는 스마트폰 브랜드는 여전히 삼성전자였으나, 세부 모델별 선호도에서는 아이폰의 추격이 거센 것으로 나타났다. 특히 40대에서 아이폰 사용 비중이 급증하며 시장 경쟁 구도가 새로운 국면에 접어들고 있다.
27일 KT에 따르면 공식 홈페이지 KT닷컴은 올해 가장 인기 있는 스마트폰을 선정하는 ‘베스트 어워즈’에서 연령대별 스마트폰 선호 순위를 공개했다.
연령대별로 보면 20대는 아이폰 시리즈에 대한 선호도가 압도적이었다. 1위부터 3위까지 모두 아이폰 17, 아이폰 17 프로, 아이폰 에어(Air)가 차지했다.
KT는 20대가 성능과 스타일을 동시에 추구하는 경향이 있어 최신 아이폰 모델이 상위권을 차지한 것으로 분석했다. 특히 3위에 오른 아이폰 에어는 올해 처음 등장한 슬림형 모델로, 역대 아이폰 중 가장 얇은 두께를 자랑한다. 다만 높은 가격 대비 성능이 기대에 미치지 못한다는 평가도 잇따랐다. 그럼에도 디자인과 외형을 중시하는 20대 소비층에서는 ‘스타일’을 이유로 선택된 것으로 풀이된다.
30대부터는 양상이 달라진다. 선호 1위는 삼성전자 갤럭시 S25 울트라 모델이 차지했다. 다만 2위와 3위는 각각 아이폰 17과 아이폰 17 프로가 차지하며, 상위권 순위 분포에서는 20대와 유사한 모습이 나타났다.
KT는 30대가 효율을 중시하며 성능과 실속 있는 선택에 집중한다고 설명했다.
40대부터는 삼성전자 갤럭시 스마트폰의 우세가 보다 뚜렷하게 나타난다. 40대 선호 1위는 삼성전자 갤럭시 S25 울트라였고, 갤럭시 Z 폴드 7이 2위를 차지했다. 3위는 아이폰 17 프로가 이름을 올렸다.
KT는 40대가 한 번 사면 오래 쓰는 경향을 보이면서 내구성이 좋은 단말을 선택했다고 평가했다.
다만, 최근 40대에서 아이폰 선호도가 크게 증가한 것으로 나타났다. 한국갤럽이 지난 7월 발표한 조사에 따르면 40대 아이폰 사용 비중은 지난해 19%에서 올해 31%로 12%포인트 늘었다. 다른 연령대와 비교해 증가 폭이 가장 컸다.
최근 이재용 삼성전자 회장이 공개 석상에서 아이폰을 언급하며 농담을 던진 장면은 국내 스마트폰 시장의 경쟁 구도가 한층 복잡해졌음을 보여주는 단면이다. 이 회장은 아이폰을 내밀며 셀카를 요청한 이에게 “갤럭시를 가져오셨어야죠”라는 위트 있는 농담을 건네며 눈길을 끌었다.
50대에서는 삼성전자 갤럭시 스마트폰 중심의 선호가 더욱 뚜렷해진다. 50대 선호 1~3위 모델은 갤럭시 A36, 갤럭시 S25, 갤럭시 S25 FE가 차지했다. 60대 이상도 50대와 동일한 선택을 했다.
댓글 0