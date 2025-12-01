“달러 팔라” 정부 압박에… 기업들 “美투자 어쩌나”

[세금까지 깎아 환율방어]
현지공장 건설 등 차질 우려 속앓이
기존 경영계획-환헤지 전략도 흔들
정부가 환율 방어를 위해 주요 대기업들에 ‘보유 달러 매도’를 강력히 주문하고 있는 것에 대해 재계의 속앓이가 커지고 있다.
24일 재계에 따르면 기업들이 당장 보유한 달러를 원화로 바꾸기 쉽지 않은 가장 큰 이유는 대규모 대미(對美) 투자 때문이다. 반도체, 자동차, 배터리 등 한국의 주력 업종 기업들은 미국 현지에 조 단위의 공장 건설과 설비 투자를 진행 또는 계획하고 있다. 가령 삼성전자는 미국 텍사스주 테일러 파운드리 공장의 2026년 가동을 목표로 막바지 공사에 박차를 가하고 있다. 현대자동차그룹 또한 2028년까지 미국 내 생산 시설 확충 등에 210억 달러(약 31조 원)를 추가 투입한다. 이런 상황에서 손에 쥐고 있는 달러를 서둘러 팔았다가 투자 집행이 이뤄지는 미래 시점에 더 비싼 값으로 달러를 되살 경우 손해가 커진다. 익명을 요구한 한 재계 관계자는 “정부 정책에 발맞출 방안을 고민하고 있다”면서도 “대규모 북미 투자를 앞둔 상황에서 투자 집행 시점에 환율이 오를 위험성을 감안하지 않을 수 없다”고 말했다.
이미 수립한 연간 경영 계획과 환헤지(위험 회피) 전략이 흔들릴 수 있다는 점도 부담이다. 대기업들은 통상 연초에 환율 변동성을 예측해 자금 운용 계획을 확정하고 선물환 계약을 맺는데 정부 요구에 갑작스레 이를 변경하면 예상치 못한 재무 손실을 떠안을 수 있다.
정부의 달러 매도 요구는 최근 수주 ‘잭팟’으로 막대한 외화가 들어오는 조선업계도 예외가 아니다. 그러나 조선업 역시 한화그룹이 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트로 미국 필리조선소에 50억 달러(약 7조2890억 원) 투자를 준비하고 있는 등 선뜻 달러화를 처분하는 데는 부담이 작지 않은 상황이라는 반응이 나온다.
