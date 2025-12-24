金·銀 이어 구릿값도 사상 최고치…t당 1만2160달러 돌파

미국과 베네수엘라 간 군사 긴장이 고조되면서 안전자산으로 분류되는 금과 은의 가격이 사상 최고치를 경신했다. 공급난 우려가 커지고 있는 구리 값도 사상 최고 기록을 다시 썼다.
23일(현지 시간) 미 뉴욕상품거래소에서 내년 2월 인도분 금 선물 가격은 전장보다 0.8% 오른 4505.7달러로, 처음으로 4500달러를 돌파하며 거래를 마쳤다. 미 블룸버그에 따르면 금 현물 가격은 한국 시간 24일 오전 10시 21분경 온스당 4525.77달러로 정점을 찍고 이날 오후 3시 기준 4490달러 대에서 거래되고 있다. 올해 들어 금 가격은 70% 가량 올랐다.
금값이 천정부지로 치솟은 이유는 최근 카리브해 지역에서 지정학적 긴장감이 고조됐기 때문이라는 분석이 나온다. 도널드 트럼프 미 행정부는 카리브해 지역을 오가는 베네수엘라 마약 운반 의심 선박을 격침하고 유조선을 나포하는 등 군사적 개입을 늘리고 있다.
은 현물 가격도 장중 3% 넘게 올라 온스당 71.49달러로 사상 최고치 기록을 다시 썼다. 올해 은값은 150% 가량 급등했는데, 은은 투자 자산인 동시에 전자제품이나 태양광 패널 등에 산업재로 활용될 수 있어 변동성이 더 큰 것으로 분석됐다. 올해 금과 은의 연간 상승률은 이란의 이슬람 혁명으로 유가가 급등했던 1979년 이후 가장 클 것으로 전망된다.
금과 은의 고공행진과 함께 구리 가격도 연일 치솟고 있다. 국제 구릿값은 23일(현지 시간) 런던금속거래소에서 1% 넘게 올라 t당 1만2160달러를 찍고 하락해 거래를 마쳤다. 구리 가격은 올 들어 37% 뛰었다. 2009년 이후 역대 최대 상승 폭을 보일 것으로 관측됐다.
현지 언론은 중국에서의 구리 수요 증가와 미국의 추가 관세 부과 우려 등이 구리 가격을 끌어올리고 있다고 분석했다. 최근 세계 2위의 구리 광산인 인도네시아 그라스버그 광산에서 대규모 산사태로 생산이 지연되는 등 공급난이 빚어진 점도 영향을 줬다는 해석도 있다. 특히 인공지능(AI) 산업 활황으로 전력 수요가 급증하면서 관련 설비에 필수로 들어가는 산업재인 구리의 가격은 더욱 뛸 것으로 예측된다.
