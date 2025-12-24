현대차그룹 첫 여성 사장 탄생…진은숙 ICT담당 승진

현대자동차 창사 이래 최초의 여성 사장이 나왔다. 현대차그룹은 24일 소프트웨어(SW)·정보기술(IT) 부문 임원 인사를 통해 진은숙 ICT담당 부사장(57)을 사장으로 승진 발령하고, 현대오토에버 대표이사에 류석문 전무(53)를 내정했다. 현대차그룹은 “SW 중심 모빌리티 기업으로의 전환을 가속하기 위해 이번 인사를 실시했다”며 “그룹의 소프트웨어 경쟁력과 IT 역량을 한층 강화할 것”이라고 밝혔다.
진은숙 신임 사장은 NHN 최고기술경영자(CTO)와 네이버 기술센터장을 거친 국내 1세대 여성 개발자다. 2022년 현대차그룹에 ICT본부장으로 합류한 이후 클라우드, 데이터, 플랫폼 등 정보통신기술(ICT) 핵심 분야의 전문성을 바탕으로 그룹의 IT 혁신을 주도해 왔다. 진 신임 사장은 전 세계에 흩어진 서비스를 통합하는 ‘글로벌 원 앱’ 프로젝트와 차세대 전사적자원관리(ERP) 시스템 구축 등 핵심 IT 혁신 과제를 성공적으로 이끌기도 했다.
진 사장은 올해 3월 현대차 첫 여성 사내이사로 선임된 데 이어, 이번 승진으로 창사 이래 첫 여성 사장이라는 상징적 기록을 세우게 됐다. 현대차그룹 관계자는 “외부 IT 기업에서의 경험을 살려 앞으로 개발자 중심의 유연한 조직 문화를 현대차그룹 내에 정착시키는 데도 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.
그룹의 SW 전문 계열사인 현대오토에버의 지휘봉도 외부 출신 개발 전문가가 잡았다. 현대차그룹이 이날 신임 대표이사에 내정한 류석문 전무는 쏘카 CTO와 라이엇게임즈 기술이사, NHN 지도서비스개발랩장 등을 거친 SW 분야 전문가다. 그는 2024년 현대오토에버에 합류한 뒤 SW플랫폼사업부를 이끌며 차량용 SW 개발과 데이터 플랫폼 구축 등 핵심 프로젝트를 수행해 왔다.
이번 인사는 기존의 관행이나 순혈주의에서 벗어나 철저히 검증된 실력과 전문성을 바탕으로 조직의 내실을 다지고 미래 경쟁력을 확보하겠다는 그룹의 의지를 보여준다는 재계 평가가 나온다. 현대차그룹 관계자는 “이번 인사는 SW와 IT 부문에서 실력이 검증된 리더를 전면에 배치한 것이 특징”이라며 “소프트웨어 중심 모빌리티 기업으로의 전환을 위해 기술 중심 경영을 강화하고 그룹 차원의 투자를 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
