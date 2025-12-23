GS건설, 세계자연기금(WWF)에 기부금 전달… 임직원 참여로 생태계 보전 지원

GS건설은 세계 최대 규모의 비영리 국제 자연보전단체인 세계자연기금(WWF)에 기부금을 전달하며 지역사회 생태계 보전을 위한 ESG 경영을 이어가고 있다고 23일 밝혔다.
이날 서울 종로구에 위치한 한국WWF 사무실에서 허윤홍 GS건설 대표와 임익순 한국WWF 보전사업본부 국장이 참석한 가운데 기부금 전달식을 진행했다.
GS건설 측은 이번에 전달한 기부금이 총 7200만 원 규모로, 임직원들이 1년간 자발적으로 모은 성금 3600만 원에 회사가 동일한 금액을 더해 조성됐다고 전했다.
GS건설은 해당 기부금이 WWF의 주요 보전 프로그램 가운데 DMZ와 강원 철원 일대에 도래하는 멸종위기종 두루미와 그 서식지를 보호하는 데 사용될 예정이라고 한다. 월동 시기에 두루미들이 안전하게 서식할 수 있도록 가공지선 철거와 무논 조성 등 생태계 복원 활동을 지원할 계획이다.
GS건설 관계자는 “이번 기부는 환경과 지역사회 공존을 함께 고민한 임직원들의 참여로 마련된 것”이라면서 “앞으로도 지역사회 구성원들과 함께 기업이 보유한 자원과 역량을 공유하고 사회적 가치를 창출하는 방향으로 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.
한편 GS건설은 지역사회와의 상생을 기반으로 한 사회공헌 활동을 지속 확대하고 있다. 올해부터 남촌재단과 함께 ‘따뜻한 겨울나기’ 사업을 진행하고 서울 지역 12곳의 아동양육시설을 대상으로 겨울 이불세트와 의류, 난방비 등을 지원하고 있다고 한다.
아울러 건설사의 전문성과 인적 자원을 활용해 보호아동과 청년을 위한 자립준비센터와 양육원 내 학습공간을 조성하는 ‘꿈과 희망의 공부방’, 지역 아동의 놀이 환경을 개선하는 ‘꿈과 희망의 놀이터’ 등 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하고 있다고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
