BMW코리아, 밴티지앱 연말이벤트 진행… “실질적인 IT서비스 강화 지속”

BMW 밴티지 앱서 특별 할인 및 경품 혜택 제공
장기 미접속 고객 대상 최대 50만 코인 증정
BMW·MINI 고객에 라운지 카페 30% 할인 바우처 제공
BMW그룹코리아는 22일 연말을 맞아 멤버십 플랫폼 ‘BMW 밴티지(BMW Vantage)’를 통해 다양한 혜택을 제공하는 이벤트 ‘BMW 밴티지 윈터 위시(BMW Vantage Winter Wish)’를 오는 29일까지 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 한 해 동안 BMW를 사랑해준 고객들에게 감사의 뜻을 전하고, 연말 시즌에 맞춘 특별한 혜택을 선사하기 위해 기획됐다고 한다.
BMW 밴티지 앱 내에서 추첨을 통해 인기 상품을 구매할 수 있는 기회가 제공된다. 응모는 행사 기간 중 매일 오후 2시에 시작되며, IT 기기와 생활가전, 완구, 골프용품, 명품 등 다양한 제품이 날짜별로 순차 공개된다.
BMW는 오랜 기간 앱을 이용하지 않은 고객을 위해 ‘컴백 룰렛 이벤트’도 마련했다. 최근 3개월 동안 밴티지 앱 접속 이력이 없는 회원은 룰렛 이벤트에 참여할 수 있으며, 이를 통해 앱 내에서 현금처럼 사용할 수 있는 밴티지 코인(Vantage Coin)을 ID당 1회, 최대 50만 코인까지 받을 수 있다.
BMW 밴티지 회원이라면 BMW 차징 허브 라운지(BMW Charging Hub Lounge) 방문 시 음료 및 베이커리 메뉴를 30% 할인받을 수 있다. 이곳은 BMW그룹이 선보인 국내 최초의 라운지형 전기차 충전 공간으로, 휴식과 충전이 동시 가능한 고객 전용 공간이다. 이 밖에도 앱에서는 실시간 시승 예약, BMW 온라인 시승 플랫폼 연동, 조이몰(Joy Mall) 내 다양한 브랜드 혜택을 상시 제공한다.
BMW 밴티지는 자동차 업계 최초로 선보인 라이프스타일 멤버십 플랫폼으로, 고객 전용 포인트인 밴티지 코인을 기반으로 여행, 문화, 교육, 모빌리티 등 다양한 서비스를 제공한다. 해당 플랫폼은 차량 관리에서 제휴 혜택, 프리미엄 상품 구매까지 통합된 사용자 경험을 제공하며, BMW의 디지털 고객 서비스 전략의 핵심으로 자리 잡고 있다.
댓글 0