경제
오리온 오너 3세 담서원 부사장 승진… 임원인사 단행
동아일보
업데이트
2025-12-22 16:05
2025년 12월 22일 16시 05분
입력
2025-12-22 16:01
2025년 12월 22일 16시 01분
이소정 기자
크게보기
담서원 오리온 전략경영본부장. 오리온 제공
오리온그룹 오너 3세 담서원 씨(36)가 전무에서 부사장으로 승진하면서 전략경영본부장을 맡았다. 입사 이후 4년 5개월 만의 부사장 승진이다. 오리온그룹은 22일 2026년 정기인사를 단행했다고 밝혔다. 담 부사장은 담철곤 오리온 회장과 이화경 부회장 부부의 장남이다. 올해 해외법인 중 가장 성장세가 두드러진 러시아 법인의 박종율 대표이사(56)가 부사장으로 승진했다.
〈임원 승진 명단〉
◇오리온 ▽전무
△베트남법인 대표이사 여성일 △러시아법인 영업본부장 남대우 △한국 법인 홍보팀장 장혜진 △리가켐바이오 CMC센터장 구자성 △〃 이노베이션〃 이대연
▽상무
△한국법인 인사팀장 허행민 △〃 경영지원〃 신현창 △〃 영업1〃 오광수 △중국법인 생산본부장 가오시엔 △베트남법인 영업2〃 김남훈
▽이사
△리가켐바이오 DS팀장 윤정율 △〃 QM〃 이정미 △〃 IR/BD〃 정대영
#오리온
#임원인사
#오리온그룹
이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
