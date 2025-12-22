엠마슬립 코리아, 2026년 VIP 한옥스테이 행사 개최

글로벌 수면 브랜드 엠마슬립 코리아(Emma Sleep Korea)는 2026년 1월, 사전 초청된 VIP 고객을 대상으로 한 오프라인 체험형 브랜드 행사를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 한국 시장에서 프리미엄 매트리스 브랜드로서의 입지를 강화하고, 엠마가 지향하는 수면의 가치와 브랜드 철학을 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.
엠마슬립 코리아는 독일에서 시작된 프리미엄 매트리스 브랜드로, 글로벌 시장에서 검증된 수면 기술력을 바탕으로 성장해온 매트리스 브랜드다. 현재 전 세계 30개국 이상에 진출해 있으며, 수면의 본질에 집중한 기술 중심의 제품 경쟁력을 통해 글로벌 시장에서 인지도를 확보하고 있다.
엠마는 이러한 글로벌 운영 경험을 바탕으로, 2025년 한 해 동안 독일에서 축적된 수면 기술과 기준을 한국 시장에 소개해왔다. 리빙·인테리어 전문가들과의 협업을 통해 기술적 요소를 한국 소비자의 일상과 주거 공간에 안착시켜 왔다.
이번 VIP 행사는 ‘Awaken Your Best’를 테마로, 엠마 독일 본사의 기술력이 집약된 하이엔드 수면 제품을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다. 행사는 공간 디자이너 백예진이 이끄는 더 코나(The Kona)가 건축한 한옥스테이 해온재, 달온재, 별온재에서 진행되며, 정제된 한옥 공간 속에서 엠마가 제안하는 프리미엄 수면 경험을 전달할 예정이다.
엠마는 이번 행사에서 기존 대표 제품과 함께 2026년 출시 예정인 신제품을 국내에서 처음으로 선보일 계획이다. 또 음식인문학자 앤스쿠킹 강현영 대표의 페어링 프로그램을 통해, 수면과 휴식, 미식이 결합된 브랜드 경험을 제공할 계획이다.
엠마는 이번 VIP 한옥스테이 행사를 통해 프리미엄 매트리스 브랜드로서의 정체성을 더욱 공고히 하고, 글로벌 기술력과 한국적 감성을 결합한 브랜드 경험을 지속적으로 선보일 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
