강원한우, 2025년 축산물 브랜드 경진대회 ‘국가 명품 인증’ 수상

청정 사육환경·표준화된 사양 관리로 국내 최고 수준의 품질 경쟁력 입증
국가 명품 인증으로 브랜드 가치 상승, 국내 프리미엄 한우 시장 재편 가속화
강원특별자치도의 명품 브랜드 강원한우(대표 지정민)가 18일 대전 선샤인 호텔에서 열린 ‘2025년 축산물 브랜드 경진대회’에서 최고의 영예로 꼽히는 ‘국가 명품 브랜드 인증’을 수상했다.
이번 국가 명품 인증은 2년마다 개최되는 축산물 브랜드 경진대회에서 대상(대통령상)을 3번 수상하고 일정 기준을 통해야만 자격이 부여되는 최고 권위 인증이다.
지난 2003년부터 개최된 축산물 브랜드 경진대회는 농림축산식품부가 주최하고 축산 관련 전문 평가단이 주관해 진행하고 있으며 까다로운 현지실사를 통한 평가로 국내 축산물 관련 경진대회 중 가장 신뢰도와 공신력이 높다. 평가단은 △공급 관리 △품질 관리 △위생 안전 관리 △브랜드 관리의 4개 부문, 30개 항목을 종합적으로 심사한다.
강원한우는 지난 2016년 7월 출범 이후 생산 기반 확대, 위생 안전 관리 강화, 친환경 인증 농가 확대, 온라인 판매 및 직거래 행사 활성화 등 다양한 브랜드 사업 확대로 수익성, 성장성, 안정성 등의 부분에서 눈부신 성장을 달성했다.
강원한우는 고원지대 특유의 자연환경과 엄격한 사육관리 시스템을 기반으로 육질, 육색, 풍미 등 모든 측면에서 최상급 품질을 안정적으로 유지해왔다. 강원특별자치도 고유의 청정 자연환경은 사육 과정에서 근내지방도와 육향을 높였으며, 이력제 기반의 체계적 관리 시스템은 생산-도축-가공-유통 전 과정의 투명성을 확보하는데 큰 역할을 하고 있다.
강원한우는 이러한 철저한 사양관리를 바탕으로 ‘대한민국 축산물 브랜드 경진대회’에서 2019·2021·2023년 연속으로 대상(대통령상)을 수상했으며, 이번 경진대회에서는 국가 명품 인증으로 프리미엄 한우 브랜드의 가치를 입증했다.
이번 성과는 지역 농가와 지자체, 유관기관들의 오랜 협력과 브랜드 관리 노력의 결실이라는 평가를 받는다. 강원한우는 우수 농가 육성, 도축·가공시설 현대화, 온·오프라인 유통망 정비, 홍보마케팅 확대 등 전 과정에 걸친 통합 브랜드 전략을 추진해 왔으며, 이러한 체계적 관리가 이번 국가 명품 인증 수상에 크게 작용했다.
나아가 강원한우는 전반적인 브랜드 경영에서도 높은 평가를 받고 있다. 농림축산식품부가 주관하는 ‘전국 조합공동사업법인 종합경영평가’에서 출범 이후 꾸준히 상위권을 유지했으며 최근 2023년 종합경영평가 1위, 2024년 축산 부분 1위(종합 2위)를 기록했다. 이를 통해 강원한우는 브랜드의 지속가능성, 활동성, 생산성 등 경영 지표 전반에서 우수한 성과를 인정받고 있다.
강원한우는 국내 시장에서의 신뢰를 공고히 하기 위해 품질 고도화와 유통 안정화 전략을 본격적으로 확대하고 있다. 강원특별자치도 축산업의 핵심 브랜드로 자리 잡은 강원한우는 지역 농가와의 긴밀한 협력 체계를 기반으로 안정성·투명성·지속가능성을 중심에 둔 생산 철학을 강화하고 있다.
최근 축산물 원산지 표기 강화, 소비자의 식품 안전성 요구 증가 등 국내 축산 소비 시장 환경이 빠르게 변화하는 가운데 강원한우는 엄격한 사육·도축·가공 기준을 유지하며 ‘믿고 먹는 한우 브랜드’로서의 입지를 견고하게 다지고 있다.
아울러 강원한우는 프리미엄 브랜드 가치를 확립하기 위해 다양한 활동을 전개했다. 강원한우 인스타그램(Instagram)에서는 매달 소통형 중심의 이벤트를 열어 일반 소비자와의 거리를 좁혔으며 자사몰 및 스마트 스토어에서 다양한 할인 행사를 통해 소비자의 브랜드 인지도를 강화하는 등 다양한 온라인 활동을 펼쳤다.
또 매년 ‘강원한우데이’를 개최하며 지역 내 새로운 문화행사로 발전시켰으며 수도권 직거래 활성화 추진을 통해 소비자가 직접 경험할 수 있는 접점을 늘리고 있다. 지난 7월에는 강원지방경찰청과 업무협약(MOU)를 체결하며 오프라인 영역에서도 영향력을 확대해 나가고 있다.
강원한우는 국내 명품 브랜드로서의 위상뿐 아니라 홍콩, 말레이시아 등 해외 시장에서도 가파른 성장세를 보이고 있다. 특히 올해는 엄격한 검역·할랄 규정을 모두 충족하고 아랍에미리트(UAE) 두바이로 첫 수출에 성공하며 우리나라 한우 브랜드로서는 드물게 중동 시장에 진출한 사례로 주목받고 있다. 두바이 내 고급 레스토랑을 중심으로 강원한우의 품질에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이번 명.품 인증을 계기로 향후 중동·동남아 시장 확대가 더욱 가속화될 것이라는 전망도 나온다.
강원한우 지정민 대표는 “이번 국가 명품 인증은 강원한우가 지켜온 철저한 품질관리와 지역 농가의 헌신 그리고 유관기관들의 지속적인 협력이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 소비자의 신뢰를 최우선에 두고 강원한우만의 품질 기준과 브랜드 철학으로 대한민국을 대표하는 한우 브랜드로서 역할을 충실히 수행하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.
