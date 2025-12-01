‘2025 홈-테이블데코페어’ 21일까지 열려

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 19일 03시 00분

18일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2025 홈·테이블데코페어’에서 참가자들이 가구 및 인테리어 부스 등을 살펴보고 있다. 이번 전시는 21일까지 나흘간 진행된다.

이한결 기자 always@donga.com
