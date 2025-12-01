“2030년까지 AI-딥테크 스타트업 1만 개, 유니콘-데카콘기업 50개 육성”

정부 ‘벤처 4대 강국 도약 종합대책’
정부가 2030년까지 인공지능(AI)·딥테크 스타트업 1만 개와 유니콘·데카콘 기업 50개를 키우기로 했다. 연간 벤처투자 규모를 40조 원 수준으로 끌어올리겠다는 목표도 내놨다.
“年 벤처투자 규모 40조 원 수준으로”
‘창업루키’ 100명 선발 등 인재 유치도
중소벤처기업부는 18일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 관계부처 합동으로 ‘벤처 4대 강국 도약 종합대책’을 발표하고 이 같은 목표를 밝혔다. 벤처 30년, 모태펀드 20년을 맞아 벤처를 국가 성장 전략의 중심으로 키우겠다는 구상이다.
대책은 기술, 지역, 인재, 투자 등 4가지 축을 중심으로 정부 지원을 강화한다는 내용이다. 먼저 기술 혁신을 위해 정부가 확보할 약 5만 장의 그래픽처리장치(GPU) 중 일부를 벤처·스타트업에 배분한다. 기업당 최대 1000억 원을 지원하는 ‘차세대 유니콘 발굴·육성 프로젝트’도 추진한다.
신시장 개척을 위한 경로도 마련한다. 기존 단편성 검증 방식에서 벗어나 오픈 이노베이션을 추진 단계별 성과에 따라 지원하는 구조로 바꾼다. 공공기관이 의무 구매하는 제품 대상에 벤처기업 제품을 추가해 판로를 넓히기로 했다. 해외 진출을 위해 실리콘밸리 등 주요 거점에는 ‘스타트업·벤처 캠퍼스’를 조성한다.
지역 벤처 지원도 확대하기로 했다. 비수도권을 중심으로 창업도시 10곳 안팎을 조성해 지역 창업 거점과 스타트업 파크를 확충한다. 아울러 지역 혁신자금을 모아 3조5000억 원 규모의 ‘지역 성장 펀드’를 만들고, 인구 감소 지역의 벤처투자 법인에 대한 세액공제도 확대한다.
국내외 인재 유치를 위한 제도 개선도 추진한다. 벤처기업 인정 범위를 중견기업까지 확대하는 등 제도 정비에 나선다. 아이디어를 갖춘 청년 창업가 1000명을 발굴한 뒤 경연을 거쳐 ‘창업 루키’ 100명을 선발하고, 후속 지원을 제공하는 ‘모두의 창업 프로젝트’를 진행한다.
연간 40조 원 벤처투자 시장을 열기 위한 재원 확충 방안도 내놨다. 기금·퇴직연금 전용 국민계정을 신설해 모태펀드가 손실을 우선 부담하는 구조의 투자 플랫폼을 구축한다. 민간 투자 활성화를 위해 세제 인센티브도 강화하기로 했다. 피투자기업 업력 제한을 현행 7년에서 10년으로 완화하고, 법인의 벤처 모펀드 출자 세액공제율을 확대한다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0