롯데카드-토스뱅크 등 8개사 소비자 보호 ‘미흡’

최상위 ‘우수’ 등급은 한곳도 없어
금융감독원의 금융소비자 보호 실태 평가에서 롯데카드와 토스뱅크, 신한은행 등 8개사가 ‘미흡’ 등급을 받았다. 고객정보 유출, 주가연계증권(ELS) 관련 대규모 피해 등 사회적 물의를 일으킨 점 등이 반영된 결과로 보인다.
금감원은 실태평가 대상 77개사 중 올해 평가 대상으로 지정된 29개 금융회사(은행·생보·손보·증권·여전·저축은행 등)를 평가한 결과 8개사가 ‘미흡’ 등급을 받았다고 18일 밝혔다. 라이나생명과 현대카드 등 2개사가 ‘양호’ 등급, 19개사는 ‘보통’ 등급을 받았다. 최상위 등급인 ‘우수’와 최하위 등급인 ‘취약’을 받은 회사는 없었다.
금감원은 금융소비자보호법에 따라 매년 금융사의 민원 처리 노력, 내부 통제체계 구축 및 운영 등을 평가해 결과를 공표한다. 올해는 최고소비자책임자(CCO) 권한, 소비자보호 내부통제위원회의 실질적 운영, 성과 보상(KPI) 체계 등 소비자 보호 거버넌스도 점검했다.
토스뱅크와 하나캐피탈은 민원 지표와 소비자보호 내부통제·성과보상체계 운영 등에서 전반적으로 미흡하다고 평가됐다. 롯데카드를 비롯해 신한은행, 대신·삼성·유안타·NH투자증권 등 나머지 6개사는 종합 등급이 ‘보통’으로 평가됐으나, 사회적 물의 등으로 등급 하향조정 사유가 발생해 최종 등급은 ‘미흡’을 받았다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0