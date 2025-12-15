GM, 한국에 4400억 투자, 철수설 불식…“4개 브랜드로 공략”

제너럴모터스(GM) 한국사업장이 한국 내 생산시설에 3억 달러(4400억 원) 투자하겠다며 직영 서비스센터 매각으로 불거졌던 ‘철수설’을 불식시켰다. 한국을 단순 생산기지를 넘어 글로벌 엔지니어링 핵심 거점으로 도약시킨다는 청사진이다.
한국GM은 15일 인천 청라 주행시험장에서 ‘2026 비즈니스 전략 콘퍼런스’를 열고 향후 로드맵을 발표했다. 헥터 비자레알 한국사업장 사장 겸 최고경영자(CEO)는 “디자인부터 생산·판매까지 전 주기 역량을 강화하고 내연기관·전기차 포트폴리오를 확대하며 첨단 주행 기술을 도입해 한국 시장과 함께 성장하겠다”고 밝혔다.
실제로 내수 제품군을 대폭 강화한다. 내년 GMC와 뷰익을 도입해 쉐보레·캐딜락과 함께 4개 브랜드 체제를 완성하면서 북미 외 GM 전 브랜드를 운영하는 최초 시장이 된다. 또 생산시설에 약 3억 달러(4400억 원)를 투자하고 2026년까지 신차 4종 이상을 출시하겠다는 계획을 내놓았다.
이날 청라 주행시험장에 개소한 ‘버추얼 엔지니어링 랩’을 통해 분산된 연구조직을 통합하고, 가상 시뮬레이션과 실차 테스트를 결합해 개발 효율을 극대화하겠다는 비전도 제시했다. 맥머레이 사장은 “한국이 GM 미래 기술을 주도하는 핵심 허브”라고 강조했다.
최근 직영 서비스센터 매각을 둘러싸고 노조가 “사실상 철수 수순”이라며 반발하자, 신규 투자 계획으로 철수설을 일축하려는 의도로 풀이된다. 비자레알 사장은 “생산기반 투자를 지속하겠다”며 “한국에 대한 GM의 약속은 확고하다”고 강조했다.
