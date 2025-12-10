룰루레몬, 美 LA 유기농마켓 에레혼과 두번째 협업… 한정판 판매시작

로스앤젤레스 빛과 리듬, 일상에서 착안한 23종 구성
기능성 원단으로 편안함·스타일 강조
남성 레몬 그래픽 티·조거 팬츠, 여성 산타모니카 라인 재출시
12월 10일 강남 플래그십·온라인 출시… 글로벌 한정판매
룰루레몬은 10일 미국 캘리포니아 남부의 대표 유기농 마켓 에레혼(Erewhon)과 두 번째 협업 컬렉션을 출시한다고 밝혔다. 첫 컬렉션이 큰 반향을 일으킨 데 이어, 이번 라인은 로스앤젤레스의 밝은 햇살, 활기찬 리듬, 여유로운 일상 패턴에서 영감을 얻었다고 한다. 룰루레몬의 첨단 소재 기술과 에레혼의 독특한 미학이 어우러져 고급스러운 일상복으로 자리 잡을 것으로 보인다.
컬렉션은 남성·여성 의류와 액세서리를 포함한 총 23개 아이템으로 이뤄졌다. 고급스러운 원단 선택, 세련된 장식이 LA의 자유분방한 매력을 담아냈다. 룰루레몬의 혁신 원단(땀 흡수·빠른 건조·통기성 강화 기능)이 적용돼 편안한 착용감을 주면서, 에레혼의 그래픽 요소들로 정체성을 강화했다. 평상복부터 운동에 적합한 제품까지, 폭넓은 제품군을 출시했다고 한다.
남성복에서는 에레혼의 상징인 레몬이 새겨진 그래픽 티셔츠(Lemon Graphic Tee)와 느슨한 착용감의 칼라바사스 조거 팬츠(Calabasas Jogger)가 새로 추가됐다. 여성복에서는 인기 제품인 산타모니카(Santa Monica) 시리즈를 전면에 내세웠다. 제품 전반적으로 계절감과 실용성을 더 높였다는 설명이다.
판매는 이날부터 룰루레몬 온라인스토어와 서울 강남 플래그십 스토어에서 시작된다. 북미, 영국, 중국, 일본 일부 매장에서도 한정판매한다고 한다.
