시멘트업계, 질소산화물 배출 줄이는 SCR 첫 적용… 감축 효과 시연

시멘트 제조 과정에서 발생하는 질소산화물(NOx) 배출 저감을 위한 고효율 방지시설인 SCR(선택적촉매환원설비)의 시험가동이 마무리되며 업계 차원의 본격 도입이 시작된다. 시멘트업계는 이번 시연을 계기로 전 공장으로의 설비 확충을 추진할 계획이지만, 건설경기 침체로 경영여건이 악화된 만큼 정부의 재정 지원이 필요하다는 입장이다.
한국시멘트협회는 9일 충북 제천 아세아시멘트 제천공장에서 SCR 시연회를 개최했다고 밝혔다. 이번 시연회는 질소산화물 배출 저감에 필수적인 SCR의 현장 적용 결과를 확인하는 자리로, 삼표시멘트·한일시멘트·성신양회·유니온 등 주요 시멘트업체 대표와 임원들이 직접 참석해 설비 가동 상황과 효율을 점검했다.
이번 SCR 설치와 시범가동은 산업통상자원부 국책 연구과제의 일환으로 추진됐고 약 362억 원이 투입됐다. 2023년 12월 설치 계획을 발표한 이후 약 2년 만에 2개월간의 시범 운전을 마치고 본격 가동에 들어간 것이다.
SCR은 질소산화물 저감 효율이 가장 높은 설비 중 하나로 꼽히지만, 국내 시멘트산업과 같은 대규모·고집적 생산설비에 적용된 사례는 없었다. 해외에서는 일부 소규모 공장에 도입된 적은 있으나, 대량 생산 체제에서의 효율성과 안정성은 검증되지 않은 상황이었다. 이번 아세아시멘트 제천공장의 시범 결과를 통해 저감 성능과 안정성이 확인되면서 업계 전반의 도입 속도가 빨라질 것으로 전망된다.
시멘트업계는 2027년 7월부터 통합환경허가 적용을 받게 되며 특히 강원권 사업장의 질소산화물 배출 기준은 기존 대비 크게 강화된 118ppm으로 설정된다. 이에 따라 각 시멘트 공장은 최소 1기 이상의 SCR 설치가 불가피한 상황이다.
다만, 건설경기 침체로 시멘트 수요가 34년 만에 최저 수준으로 하락한 가운데 1기당 300억~400억 원이 소요되는 SCR 설치비는 업계에 큰 부담으로 작용하고 있다. 이에 업계는 연간 약 160억 원을 납부하고 있는 질소산화물 배출부과금 등을 활용해 정부 차원의 재정 지원이 필요하다는 입장을 내놓고 있다.
협회 관계자는 “아세아시멘트 제천공장의 성공적인 시범가동을 통해 대규모 설비에서도 SCR의 효과가 검증됐다”면서 “앞으로 업계 전체로 환경설비 개선을 확대해 강화되는 환경 규제와 국민의 요구 수준에 맞춘 생산 체계를 구축하겠다”고 말했다.
댓글 0